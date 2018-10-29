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Ереван принимает очередной джаз-фестиваль

29.10.2018


Ереван принимает очередной джаз-фестиваль
Армянская ассоциация джаза и MEZZO Production представили все подробности о грядущем джаз-фестивале в Армении. Примечательная деталь – концерты пройдут не только в столице Армении, но и во втором городе республики – культурной столице Армении, городе Гюмри, а также и в Шуши (Арцах).

7 ноября Yerevan Jazz Fest -2018 откроет хэдлайнер Артуро Сандовал. Мега-звезда мирового джаза, обладатель Президентской Медали Свободы, 10-кратный обладатель награды Грэмми, лауреат премии «Эмми», 6-кратный обладатель награды Billboard, один из создателей легендарной кубинской группы «Irakere», трубач и пианист выступит вместе с Государственным джаз-оркестром Армении п\у саксофониста и композитора Армена Уснунца.

Россия будет представлена Сергеем Манукяном, который выступит в Гюмри с молодыми армянскими музыкантами, а также в Шуши, где он будет петь под аккомпанемент Государственного джаз-оркестра Арцаха п\у Тиграна Лалаяна.

Певицу Чайну Мозес (США) ждали в Ереване этой весной. Но тогда концерт не состоялся. И вот, наконец, ереванские любители джаза получат возможность услышать голос дочери ДиДи Бриджуотер вживую! Она также будет петь вместе с Государственным джаз-оркестром Армении.

Большой и приятный сюрприз ожидает слушателей в день закрытия фестиваля. В гости к юбиляру приедет Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, художественным руководителем и главным дирижёром которого в настоящее время является Народный артист России Борис Фрумкин. Вместе с Государственным джаз-оркестром Армении они отыграют большой двойной концерт.

Кто юбиляр? Армянский джаз! Дело в том, что Государственный джаз-оркестр Армении был создан в 1938 году приказом Правительства Армении и с тех пор радует любителей джаза не только в Армении. Сегодняшний Госджаз Армении – прямой правопреемник того самого коллектива, который 80 лет тому назад создал и которым долгие годы руководил композитор и виолончелист Артемий Айвазян. И кстати, именно ему и посвящен нынешний фестиваль.

Нет сомнений, что именно поэтому, в программе фестиваля так много места отдано биг-бэндам. Ну, а визит старейшего оркестра, основанного в 1934 году Олегом Лундстремом это прекрасный подарок всем, кто любит джаз!

Армен МАНУКЯН


авторы
Армен МАНУКЯН
страна
Армения
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