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В «Доме» пройдет очередной авангардный фест «Длинные руки»

13.11.2017


В «Доме» пройдет очередной авангардный фест «Длинные руки»
С 14 по 17 ноября в Культурном центре ДОМ пройдет 14-й Фестиваль новой музыки «Длинные руки». Это музыкальное событие, изначально посвященное памяти Николая Дмитриева, основателя «Дома» и лейбла «Длинные Руки», в этом году проходит под знаком тройного юбилея: 70 лет исполнилось трубачу Вячеславу Гайворонскому, а также двум участникам легендарного Трио Ганелина – Владимиру Тарасову и Владимиру Чекасину. Это дало повод организаторам фестиваля – вдове Дмитриева Людмиле и молодому продюсеру Александру Пантюшкову – сформулировать концепцию как «210 на троих».

«Есть нечто безусловно жизнеутверждающее (чтобы не сказать по-афроамерикански – jubilee), основанное на еще африканской по происхождению джазовой традиции, - прокомментировал знаменитый музыкальный критик Дмитрий Ухов, - по дороге с кладбища похоронная процессия превращается в карнавальную».

Фестиваль откроет уникальное выступление трио Гайворонский-Чекасин-Тарасов, которое составит программу первого дня. Во второй день прозвучат Первый струнный квартет (1971) Гайворонского, никогда не исполнявшийся в Москве, а также его композиции для струнного трио с трубой. Кроме того, в фестивале примут участие Hikashu - один из наиболее известных и экстравагантных проектов знаменитого японского вокалиста-экспериментатора Коичи Макигами, деятели финского «нового джаза» Jorma Tapio & Janne Tuomi, а также ансамбль Lekkujad, вокалистка которого исполняет традиционные карельские песни на исконном карельском языке.

Мероприятие на Facebook: https://www.facebook.com/events/154966421770929/

Начало: 20.00

Адрес: Москва, Б.Овчинниковский пер., 24, стр.4, м.Новокузнецкая, Третьяковская
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