В «Доме» пройдет очередной авангардный фест «Длинные руки»
13.11.2017
С 14 по 17 ноября в Культурном центре ДОМ пройдет 14-й Фестиваль новой музыки «Длинные руки». Это музыкальное событие, изначально посвященное памяти Николая Дмитриева, основателя «Дома» и лейбла «Длинные Руки», в этом году проходит под знаком тройного юбилея: 70 лет исполнилось трубачу Вячеславу Гайворонскому, а также двум участникам легендарного Трио Ганелина – Владимиру Тарасову и Владимиру Чекасину. Это дало повод организаторам фестиваля – вдове Дмитриева Людмиле и молодому продюсеру Александру Пантюшкову – сформулировать концепцию как «210 на троих».
«Есть нечто безусловно жизнеутверждающее (чтобы не сказать по-афроамерикански – jubilee), основанное на еще африканской по происхождению джазовой традиции, - прокомментировал знаменитый музыкальный критик Дмитрий Ухов, - по дороге с кладбища похоронная процессия превращается в карнавальную».
Фестиваль откроет уникальное выступление трио Гайворонский-Чекасин-Тарасов, которое составит программу первого дня. Во второй день прозвучат Первый струнный квартет (1971) Гайворонского, никогда не исполнявшийся в Москве, а также его композиции для струнного трио с трубой. Кроме того, в фестивале примут участие Hikashu - один из наиболее известных и экстравагантных проектов знаменитого японского вокалиста-экспериментатора Коичи Макигами, деятели финского «нового джаза» Jorma Tapio & Janne Tuomi, а также ансамбль Lekkujad, вокалистка которого исполняет традиционные карельские песни на исконном карельском языке.