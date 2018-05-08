Хедлайнерами очередного фестиваля SKIF станут Tangerine Dream

18 мая на Новой сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге состоится XXII Международный фестиваль Сергея Курёхина SKIF. В этом году в лайн-апе 10 коллективов из Германии, Италии, Норвегии, Польши, Эстонии и России. Все зарубежные участники фестиваля будут выступать в Санкт-Петербурге впервые.



Хедлайнерами фестиваля на этот раз станут музыканты культового немецкого музыкального коллектива Tangerine Dream с программой Quantum of Electronic Evolution. Пионеры электронной музыки и краут-рока, основоположники и бессменные лидеры Берлинской школы электронной музыки приедут в Питер без основателя группы Эдгара Фрёзе. После его ухода из жизни в 2015 году вдова Бьянка Фрёзе-Аквайе и оставшиеся участники поставили перед собой задачу реализовать последний масштабный музыкальный замысел Фрёзе, получивший название «Quantum Years». На фестивале группа, помимо своих прославленных классических композиций, исполнит произведения с нового альбома «Quantum Gate», задуманного еще при жизни Фрёзе, а также импровизированный сет в духе «старых добрых семидесятых».



Как это обусловлено концепцией SKIF’а, все артисты традиционно выступают только «вживую». Фестиваль продлится до трех часов ночи. В его программе - не только музыка, но и перформансы, художественные акции и видеоарт.



Начало: 19.00



Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а, м.Гостиный двор, Достоевская

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