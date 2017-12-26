20 лет группе Spoonful

22 января 2018 года в 19-00 в рамках авторского проекта Леонида Нарушевича "Живой уголок" в минском музее-мастерской Заира Азгура даст юбилейный концерт в честь своего двадцатилетия группа Spoonful.



Лидер группы – Артемий Кричевский, один из лучших блюзовых гитаристов Беларуси. В мае 2001 года группа заняла четвертое место на ежегодном блюзовом фестивале "Ночь блюзова в Раве Мазавецкой" в Польше.



Вот как пишет о Spoonful Татьяна Замировская: «Группа Spoonful порадовала новым имиджем фронтмена Артемия Кричевского. С растаманскими дредами Артемий напоминает развязного и рассеянного хиппи-гуру вроде Большого Лебовски. «Несмотря на всякие события, блюз — все-таки веселая музыка. Добавим немного мажора», — сообщил он ужасающе минорным голосом, после чего с небывалым задором запел Got My Mojo Working.»

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