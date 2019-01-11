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Tribute to Frank Sinatra - Дмитрий Носков и его группа

11.01.2019


Tribute to Frank Sinatra - Дмитрий Носков и его группа
Шоу с говорящим названием «Я буду петь тебе как Фрэнк» — это роскошный коктейль из легендарной музыки и утончённого мужского юмора в исполнении композитора и певца Дмитрия Носкова.

Традиция джазовых вечеров родилась в знаменитом отеле St. Regis New York. Столетняя история отеля насчитывает множество концертов легенд мирового джаза, таких как Каунт Бэйси и Дюк Эллингтон. С тех пор в отелях St. Regis по всему миру проходят эксклюзивные джазовые выступления как знаменитых, так и молодых талантливых исполнителей популярного музыкального жанра.

В течение вечера вас ожидает погружение в атмосферу американского «высшего света» середины XX столетия. Музыканты исполнят для вас самые популярные (Fly me to the moon, I’ve got you under my skin, My way и т.д.), а также редко исполняемые хиты Фрэнка Синатры, по оригинальным партитурам. Невероятно близко к оригиналу, и внешне, и на слух. Музыкальная программа является практически полной копией мирового турне Фрэнка Синатры 1962 года. Солист шоу Дмитрий Носков не уступит Фрэнку и в прекрасном чувстве юмора, готовьтесь общаться, смеяться и наслаждаться!

Дмитрий Носков — известный кинокомпозитор, автор музыки к нескольким десяткам наиболее заметных отечественных фильмов («Салют — 7», «Притяжение», «Любовь — морковь» и т.д.). Долгое время он работал как аранжировщик для многих российских звезд поп-музыки (в т.ч. А.Малинин, К.Орбакайте, Н.Басков, Л.Гурченко и др.), и в таких проектах как «Народный артист 1 и 2» на телеканале РТР, «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», «Сан-Ремо в Москве». Одна из его авторских композиций оформляла заставку конкурса «Евровидение-2009» в Москве. Дмитрий - участник фестивалей Jazzman 2018 (Санкт — Петербург), Vr Jazz Fest (Москва) и др.

Партнером проекта выступает продюсерская компания tMotion, которая более 10 лет представляет концерты мировых звезд и лучших российских джазовых музыкантов на престижных площадках Москвы.

Джазовые вечера St. Regis Jazz в отеле St. Regis Москва Никольская открыты для всех желающих и проходят регулярно в изысканном лобби под величественным стеклянным куполом​.

Музыканты находятся в центре лобби, вокруг них по кругу и на балконах расставлены столы с удобной мебелью.

Гости могут выбрать из 2 категорий билетов с включенным ужином или закусками и напитками. Подробности на сайте отеля и проекта.

Концерт пройдет в два отделения по 45 минут каждое с антрактом 15 минут.
Во время концерта работает фотограф.

Адрес: St. Regis Москва Никольская / ул. Никольская, 12

31 января (четверг) 2019

Джазовый вечер
St. Regis Jazz в отеле St. Regis Москва Никольская

Tribute to Frank Sinatra
«Я буду петь тебе как Фрэнк»
Дмитрий Носков и его группа

Начало в 19.00.


страна
Россия
музыкальный стиль
свинг
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