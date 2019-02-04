«Опера-86» группы «Вежливый отказ» впервые выйдет на компакт-диске

Издательство «Геометрия» объявило дату выхода альбома группы «Вежливый отказ» — «Опера-86». Релиз издания состоится 7 февраля, презентация альбома пройдет в этот же день в концертном зале Центрального дома художника (ЦДХ).



Легендарный дебютный (1986 года) релиз московской прогрессив-рок команды впервые выходит в свет в формате CD с уникальными бонусами и мастерингом от Евгения Гапеева. Во второй диск комплекта включены концерты 1986 года, состоявшиеся в ДК ЖБИ и в ДК МИИТ. Также в издании присутствует Mini-CD, на котором записан вокальный цикл советского композитора-авангардиста Александра Мосолова «Четыре газетных объявления», исполненный Романом Сусловым в дуэте с пианистом Петром Айду. Альбом сопровожден статьей музыкального критика Григория Дурново.



Вокалистом «Отказа» тогда был, известный ныне, как бас-гитарист команды, Дмитрий Шумилов, закончивший отделение академического вокала Мерзляковского училища. Вместе с ним из группы «Ансамбль современной камерной музыки (он же — Кружок музыкальных изысканий) „Красный насос“» пришел клавишник Петр Плавинский. Также в группе играли гитарист, композитор и вокалист Роман Суслов и басист Михаил Верещагин — оба из группы «27-й километр». В состав вошел барабанщик Михаил Митин. Песню «Пролетарий» спела Марина Крылова. В бонусах альбома эта вещь звучит еще раз — в альтернативном исполнении Дмитрия Шумилова.



Суслов и Плавинский были лидерами группы. Две песни они написали вместе — «Мы все обречены на поражение» и «Я учусь». Тексты в еще четырех сусловских песнях созданы поэтом Аркадием Семеновым. Песни Плавинского написаны на его собственные стихи, а также на слова Сергея Попова («Ракеты-кометы») и Олега Чухонцева («Пионер»).



Музыкальная критика с самого появления записи в 1986 году отмечала его оригинальность. Альбом звучал необычно, аналогов не имел и остался таковым до настоящего времени.



«Похоже, детство нашего рока позади» и «Фантастический — во всех бесконечных смыслах этого определения — альбом» написал тогда Евгений Чорба в статье «Космогония Отказа», опубликованной в культовом андеграундном рок-фэнзине «Урлайт». Там же была сформулирована идея, что «Опера» «является прологом нового идеологического направления в отечественной рок-музыке — назовем его социальным символизмом».



Вскоре после записи альбома Плавинский покинул группу. Она изменила свое звучание, и, оставаясь оригинальным креативным проектом виртуозных музыкантов, постепенно стала одной из ведущих альтернативных команд страны.



Начало: 20.00



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