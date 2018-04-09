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Группа "Мыс Луны" выпустила музыкальный мультипликационный клип "Нимфа Сиринкс среди звезд"

09.04.2018


Группа Мыс Луны выпустила музыкальный мультипликационный клип Нимфа Сиринкс среди звезд
Московская инструментальная группа «Мыс Луны» представила публике мультипликационный клип «Нимфа Сиринкс среди звезд». В основе сюжета лежит лунный народный вариант древнегреческого мифа о Сиринкс и Пане. В записи приняла участие Настя Постникова (гр. Ива Нова) – в роли рассказчицы. Клип построен на картинах российского художника Арсения Лапина.

Посмотреть клип:


Клип «Сиринкс среди звезд» предваряет выход альбома «Лунные Народные Сказки» - теперь в полной версии. Полная версия альбома, в отличие от инструментальной, сопровождается голосами рассказчиков, и будет издана в двух версиях – русско- и англоязычной. В записи голосов, помимо членов группы «Мыс Луны», приняли участие Максим Кучеренко (Ундервуд), Настя Постникова (Ива Нова), Умка, Озма Нагатовна (Absent Sunday) и Трей Ганн(Кинг Кримсон).

Инструментальная версия «Лунных Народных Сказок» вышла на лейбле ArtBeat (клуб Алексея Козлова) в январе 2018. Выход полной версии «Лунных Народных Сказок» запланирован на май 2018 года. «Лунные Народные Сказки» это вторая полномасштабная работа группы «Мыс Луны. Дебютный альбом «Мы с Луны» опубликован в декабре 2015 года на том же лейбле.

Ольга Шотландия

страна
Россия
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