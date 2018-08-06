Альбом группы VOLCHOK и Александра Маточкина: краудфандинг

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Альбом группы VOLCHOK и Александра Маточкина: краудфандинг

06.08.2018


Альбом группы VOLCHOK и Александра Маточкина: краудфандинг
Друзья! Мы начинаем кампанию по сбору средств на запись нового альбома.

Так получилось, что недавно мы познакомились с одним очень интересным русским исполнителем - Александром Маточкиным. Александр интересен, прежде всего, как собиратель и исполнитель русского народного фольклора. Своими ногами он прошёл весь Русский Север, заходил в деревни и селения, куда ещё долго не проникнет современная цивилизация. С этих древних земель русских губерний было собрано огромное количество преданий, сказок и былин, которые были практически забыты, но с помощью Александра и его исполнения, они получили новую жизнь. Мы не могли пройти мимо и предложили Александру записать совместный альбом, над которым мы в данный момент работаем и просим вашей помощи.

Если в целом говорить о звучании этого альбома, то его можно определить, как современная русская музыка. Как говорил С. Курёхин: "Любая музыка становится русской, если в неё добавить немного безумия". Это не будет очередной претенциозный коммерческий электронный проект. В альбом войдут 7 аутентичных треков, переосмысленных, как с точки зрения вокальной подачи, так и со стороны музыкального настроения.

Расскажем немного о нас. Группа VOLCHOK - небольшой камерный оркестр нелепых сказок для взрослых детей. В своих работах мы пытаемся осмыслить пространство небольшой русской деревни. Мы пишем в малых формах обо всем, что кажется нам значительным. Каждая наша песня - это небольшая художественная зарисовка нашей повседневной жизни. Иногда это законченный рассказ, но чаще получается так, что это неоконченный диалог.

Почему мы решили обратиться к методу краудфандинга?

Дело в том, что наш коллектив состоит из шести человек, каждый из которых является неотъемлемой частью каждой композиции. Поэтому чтобы записать и свести каждого персонажа уходит огромное количество времени и денег. Если с первым у нас дела обстоят хорошо, то со второй позицией у нас, как правило, проблема. В данный момент, мы записали половину всего материала и практически готовы к сведению. Мы хотим сделать все очень качественно и хорошо, поэтому мы сотрудничаем только с талантливыми звукорежиссёрами, которые за свой талант берут приличные суммы денег.

По предварительным подсчётам наши песни, сказки и басни обойдутся нам в 300 000 рублей. Мы понимаем, что это огромная сумма и сейчас мы просим вас помочь нам собрать хотя бы часть этих денег - 50 000 рублей. Будет здорово, если план мы перевыполним. А если получится так, что мы соберем полную сумму - это будет настоящий праздник. Планета» — это официальная организация со всеми вытекающими правилами и нормативами, поэтому 13% уходит на подоходный налог, и еще 10% на комиссию ресурсу.

Мы очень надеемся на вашу поддержку!

ОТ РЕДАКЦИИ:

Помочь музыкантам можно здесь:

https://planeta.ru/campaigns/volchok-albom-vs-matochkin
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
06.08.2018Этно-трип-хоп проект Mystic Rose записал альбом на крымскотатарском и суахили
21.05.2018Джаз, май, Александер
09.04.2018Группа "Мыс Луны" выпустила музыкальный мультипликационный клип "Нимфа Сиринкс среди звезд"
20.03.2018Анна Бутурлина представила в Москве новый альбом
13.03.2018Презентация альбома Анны Бутурлиной
19.02.2018Альбом Романа Мирошниченко номинирован на премию IMA
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com