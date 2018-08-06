рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

метки

печать

сохранить как pdf

Альбом группы VOLCHOK и Александра Маточкина: краудфандинг







Так получилось, что недавно мы познакомились с одним очень интересным русским исполнителем - Александром Маточкиным. Александр интересен, прежде всего, как собиратель и исполнитель русского народного фольклора. Своими ногами он прошёл весь Русский Север, заходил в деревни и селения, куда ещё долго не проникнет современная цивилизация. С этих древних земель русских губерний было собрано огромное количество преданий, сказок и былин, которые были практически забыты, но с помощью Александра и его исполнения, они получили новую жизнь. Мы не могли пройти мимо и предложили Александру записать совместный альбом, над которым мы в данный момент работаем и просим вашей помощи.



Если в целом говорить о звучании этого альбома, то его можно определить, как современная русская музыка. Как говорил С. Курёхин: "Любая музыка становится русской, если в неё добавить немного безумия". Это не будет очередной претенциозный коммерческий электронный проект. В альбом войдут 7 аутентичных треков, переосмысленных, как с точки зрения вокальной подачи, так и со стороны музыкального настроения.



Расскажем немного о нас. Группа VOLCHOK - небольшой камерный оркестр нелепых сказок для взрослых детей. В своих работах мы пытаемся осмыслить пространство небольшой русской деревни. Мы пишем в малых формах обо всем, что кажется нам значительным. Каждая наша песня - это небольшая художественная зарисовка нашей повседневной жизни. Иногда это законченный рассказ, но чаще получается так, что это неоконченный диалог.



Почему мы решили обратиться к методу краудфандинга?



Дело в том, что наш коллектив состоит из шести человек, каждый из которых является неотъемлемой частью каждой композиции. Поэтому чтобы записать и свести каждого персонажа уходит огромное количество времени и денег. Если с первым у нас дела обстоят хорошо, то со второй позицией у нас, как правило, проблема. В данный момент, мы записали половину всего материала и практически готовы к сведению. Мы хотим сделать все очень качественно и хорошо, поэтому мы сотрудничаем только с талантливыми звукорежиссёрами, которые за свой талант берут приличные суммы денег.



По предварительным подсчётам наши песни, сказки и басни обойдутся нам в 300 000 рублей. Мы понимаем, что это огромная сумма и сейчас мы просим вас помочь нам собрать хотя бы часть этих денег - 50 000 рублей. Будет здорово, если план мы перевыполним. А если получится так, что мы соберем полную сумму - это будет настоящий праздник. Планета» — это официальная организация со всеми вытекающими правилами и нормативами, поэтому 13% уходит на подоходный налог, и еще 10% на комиссию ресурсу.



Мы очень надеемся на вашу поддержку!



ОТ РЕДАКЦИИ:



Помочь музыкантам можно здесь:



https://planeta.ru/campaigns/volchok-albom-vs-matochkin Друзья! Мы начинаем кампанию по сбору средств на запись нового альбома.Так получилось, что недавно мы познакомились с одним очень интересным русским исполнителем - Александром Маточкиным. Александр интересен, прежде всего, как собиратель и исполнитель русского народного фольклора. Своими ногами он прошёл весь Русский Север, заходил в деревни и селения, куда ещё долго не проникнет современная цивилизация. С этих древних земель русских губерний было собрано огромное количество преданий, сказок и былин, которые были практически забыты, но с помощью Александра и его исполнения, они получили новую жизнь. Мы не могли пройти мимо и предложили Александру записать совместный альбом, над которым мы в данный момент работаем и просим вашей помощи.Если в целом говорить о звучании этого альбома, то его можно определить, как современная русская музыка. Как говорил С. Курёхин: "Любая музыка становится русской, если в неё добавить немного безумия". Это не будет очередной претенциозный коммерческий электронный проект. В альбом войдут 7 аутентичных треков, переосмысленных, как с точки зрения вокальной подачи, так и со стороны музыкального настроения.Расскажем немного о нас. Группа VOLCHOK - небольшой камерный оркестр нелепых сказок для взрослых детей. В своих работах мы пытаемся осмыслить пространство небольшой русской деревни. Мы пишем в малых формах обо всем, что кажется нам значительным. Каждая наша песня - это небольшая художественная зарисовка нашей повседневной жизни. Иногда это законченный рассказ, но чаще получается так, что это неоконченный диалог.Дело в том, что наш коллектив состоит из шести человек, каждый из которых является неотъемлемой частью каждой композиции. Поэтому чтобы записать и свести каждого персонажа уходит огромное количество времени и денег. Если с первым у нас дела обстоят хорошо, то со второй позицией у нас, как правило, проблема. В данный момент, мы записали половину всего материала и практически готовы к сведению. Мы хотим сделать все очень качественно и хорошо, поэтому мы сотрудничаем только с талантливыми звукорежиссёрами, которые за свой талант берут приличные суммы денег.По предварительным подсчётам наши песни, сказки и басни обойдутся нам в 300 000 рублей. Мы понимаем, что это огромная сумма и сейчас мы просим вас помочь нам собрать хотя бы часть этих денег - 50 000 рублей. Будет здорово, если план мы перевыполним. А если получится так, что мы соберем полную сумму - это будет настоящий праздник. Планета» — это официальная организация со всеми вытекающими правилами и нормативами, поэтому 13% уходит на подоходный налог, и еще 10% на комиссию ресурсу.ОТ РЕДАКЦИИ:Помочь музыкантам можно здесь: Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 06.08.2018 Этно-трип-хоп проект Mystic Rose записал альбом на крымскотатарском и суахили

21.05.2018 Джаз, май, Александер

09.04.2018 Группа "Мыс Луны" выпустила музыкальный мультипликационный клип "Нимфа Сиринкс среди звезд"

20.03.2018 Анна Бутурлина представила в Москве новый альбом

13.03.2018 Презентация альбома Анны Бутурлиной

19.02.2018 Альбом Романа Мирошниченко номинирован на премию IMA

