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Группа SHOO номинирована на премию Russian World Music Awards 2018

20.08.2018


Группа SHOO номинирована на премию Russian World Music Awards 2018
Absolute soul группа SHOO стала номинантом премии Russian World Music Awards 2018. Музыканты представлены в номинации «Приз зрительских симпатий», проголосовать за группу можно в соцсетях премии – именно количество лайков определит победителя.

«SHOO существует всего лишь с 2010 года, но уже успела примелькаться на многих значимых фестивалях. Свой стиль сами музыканты называют «абсолютный соул», что означает – «всеобъемлющая мировая душа», - сообщают организаторы премии.

Премия Russian World Music Awards — это единственная профессиональная премия в России в области этнической музыки. В 2017 году на суд жюри было представлено 46 музыкальных коллективов из 25 городов в номинациях: «Лучший этнический проект», «Лучший аутентичный проект», «Лучший экспериментальный проект», «Лучший новый этнический проект», «Лучшее музыкальное видео» и «Приз зрительских симпатий». Голосование проводится с участием 12 членов жюри, состоящего из крупнейших специалистов в области народной музыки из 9 стран мира.

В жюри фестиваля заявлены: Джахангир Селимханов, Мария Семушкина, Роджер Шорт, Артур Рожек, Андрей Клюкин, Вадим Пономарев, Наташа Подобед, Кирилл Кузьмин, Владимир Потаншок, Ник Хоббс, Петр Доружка, Марина Иваненко.

«Шуня Балашова - замечательный пример того, как такая сложная для нашего языка музыка, как soul, может исполняться на русском, - говорит президент фестиваля «Усадьбы Jazz» Мария Сёмушкина. - Это нередко выглядит неуклюже, но когда слушаешь SHOO, такого чувства не возникает - скорее, появляются ассоциации с такими замечательными группами, как, например, «Квартал»... К тому же, это очень разносторонняя исполнительница – кроме soul и латиноамериканской музыки, у нее здорово получается петь этно!»

Церемония награждения победителей состоится в декабре.


страна
Россия
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