Группа SHOO номинирована на премию Russian World Music Awards 2018
20.08.2018
Absolute soul группа SHOO стала номинантом премии Russian World Music Awards 2018. Музыканты представлены в номинации «Приз зрительских симпатий», проголосовать за группу можно в соцсетях премии – именно количество лайков определит победителя.
«SHOO существует всего лишь с 2010 года, но уже успела примелькаться на многих значимых фестивалях. Свой стиль сами музыканты называют «абсолютный соул», что означает – «всеобъемлющая мировая душа», - сообщают организаторы премии.
Премия Russian World Music Awards — это единственная профессиональная премия в России в области этнической музыки. В 2017 году на суд жюри было представлено 46 музыкальных коллективов из 25 городов в номинациях: «Лучший этнический проект», «Лучший аутентичный проект», «Лучший экспериментальный проект», «Лучший новый этнический проект», «Лучшее музыкальное видео» и «Приз зрительских симпатий». Голосование проводится с участием 12 членов жюри, состоящего из крупнейших специалистов в области народной музыки из 9 стран мира.
В жюри фестиваля заявлены: Джахангир Селимханов, Мария Семушкина, Роджер Шорт, Артур Рожек, Андрей Клюкин, Вадим Пономарев, Наташа Подобед, Кирилл Кузьмин, Владимир Потаншок, Ник Хоббс, Петр Доружка, Марина Иваненко.
«Шуня Балашова - замечательный пример того, как такая сложная для нашего языка музыка, как soul, может исполняться на русском, - говорит президент фестиваля «Усадьбы Jazz» Мария Сёмушкина. - Это нередко выглядит неуклюже, но когда слушаешь SHOO, такого чувства не возникает - скорее, появляются ассоциации с такими замечательными группами, как, например, «Квартал»... К тому же, это очень разносторонняя исполнительница – кроме soul и латиноамериканской музыки, у нее здорово получается петь этно!»
Церемония награждения победителей состоится в декабре.