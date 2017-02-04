Презентация Bulbahuana

18 февраля 2017 года в минской кофейне «Утопия60» (ул.Ленина, 9) состоится презентация весьма любопытного проекта, объединившего творцов разных направлений (да и поколений тоже). Альбом Bulbahuana создали Бубен, Нарушевич и Байсан. Влад Бубен – один из наиболее видных представителей белорусской электронной музыки, популярный диджей, преподаватель и прочая, прочая, прочая. Леонид Нарушевич – столь же яркая фигура в белорусской импровизационной музыке, создатель и неизменный лидер группы «Князь Мышкин». Наконец, Байсан, он же Алесь Плотка, - молодой белорусский поэт и музыкант, уже ставший лауреатом литературных премий и уже участвовавший в совместных проектах с Владом.



Совместный альбом трех креативных личностей белорусской культуры состоит из восьми треков и увидел свет 30 января 2017 года. Вход на презентацию альбома свободный.



Леонид Аускерн

Расскажи друзьям: