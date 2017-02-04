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Презентация Bulbahuana

04.02.2017


Презентация Bulbahuana
18 февраля 2017 года в минской кофейне «Утопия60» (ул.Ленина, 9) состоится презентация весьма любопытного проекта, объединившего творцов разных направлений (да и поколений тоже). Альбом Bulbahuana создали Бубен, Нарушевич и Байсан. Влад Бубен – один из наиболее видных представителей белорусской электронной музыки, популярный диджей, преподаватель и прочая, прочая, прочая. Леонид Нарушевич – столь же яркая фигура в белорусской импровизационной музыке, создатель и неизменный лидер группы «Князь Мышкин». Наконец, Байсан, он же Алесь Плотка, - молодой белорусский поэт и музыкант, уже ставший лауреатом литературных премий и уже участвовавший в совместных проектах с Владом.

Совместный альбом трех креативных личностей белорусской культуры состоит из восьми треков и увидел свет 30 января 2017 года. Вход на презентацию альбома свободный.

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард
страна
Беларусь
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