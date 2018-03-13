Презентация альбома Анны Бутурлиной

15 марта в кафе «Март» при поддержке Национального фонда поддержки правообладателей НФПП пройдёт презентация альбома джазовой певицы Анны Бутурлиной для друзей и прессы.
Исполнительница расскажет о работе над пластинкой и, конечно, выступит вместе со своим коллективом. Аккомпанировать певице будут звёзды российского джаза: Алексей Беккер (рояль, клавиши), Владимир Кольцов-Крутов (контрабас), Роман Секачёв (баритон-саксофон), Пётр Востоков (труба) и Александр Зингер (барабаны).
Анна Бутурлина - одна из самых ярких и известных джазовых исполнителей страны, участница многочисленных фестивалей, на счету которой запись вокальных партий для кинолент и мультфильмов.
Бутурлина часто исполняет джаз на английском, но в альбом «Осторожно <музыка>», выпущенный фирмой «Мелодия», вошли в основном русскоязычные песни в совершенно новом звучании. Для Анны это первый опыт джазовой аранжировки русских песен.
«Я много лет пела только американские джазовые стандарты. Но однажды мне захотелось попробовать сделать что-то интересное на родном языке. Ведь я живу в России, - поясняет певица. - Благодаря этой пластинке я познакомилась со многими интересными людьми, общалась с композиторами, поэтами, исполнителями. Я поняла, что джаз и русский язык подходят друг другу, если правильно выбрать произведения и бережно их аранжировать. Ведь главное – раскрыть песню по-новому, но сохранить её душу».