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Трио "Второе приближение" – презентация альбома Rezi Var

12.11.2017


Трио Второе приближение – презентация альбома Rezi Var
15 ноября в московском Клубе Алексея Козлова выступит трио "Второе приближение" с презентацией своего нового альбома Rezi Var. «Имя альбому дал венгерский посёлок Rezi у озера Балатон, одно из любимых мест нашего трио: здесь мы сбрасываем напряжение большого города, репетируем, обсуждаем новые идеи и проекты. В музыке альбома нет типичных венгерских интонаций, да мы и не собирались играть "мадьярское". Для нас важно, что дух этой музыки несомненно рожден Rezi» Андрей Разин

Известное московское трио «Второе Приближение» (The Second Approach Trio):

– Андрей Разин (фортепиано, перкуссия, лидер коллектива),

– Татьяна Комова (вокал, перкуссия),

– Игорь Иванушкин (контрабас),

возникло в 1998 году и скоро как два десятилетия существует в своем особом неспешном музыкальном пространстве. За годы карьеры трио выступило в концертах и на фестивалях в России, Литве, США, Польше, Германии, Финляндии, Болгарии, Венгрии, Австрии, Норвегии, Израиле, Китае. В дискографии "Второго приближения" – десять CD, его кредо воплощается в синтезе композиции и импровизации, в современной полистилистике новоджазовой сцены.

На начало ноября 2017 года намечен релиз "Rezi Vár" – нового CD-альбома трио, записанного в режиме Live на московской студии «СинеЛаб» и выпущенного рекорд-лейблом Fancymusic. Эта запись, по мнению музыкантов «Второго Приближения», дала трио возможность раскрыть потенциал, накопленный за годы творческой эволюции.«Второе Приближение» меняется, но остается верным концепции создания цельного произведения на основе импровизационного синтеза разных музыкальных культур.

15 ноября, кроме пьес нового диска, прозвучит музыка в новоджазовой полистилистике, знакомая публике по другим программам трио.

Адрес клуба: МОСКВА, УЛ. МАРОСЕЙКА, ДОМ 9/2, «LEFT BANK»

музыкальный стиль
авангард
страна
Россия
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