Презентация сингла EILENKRIG ORCHESTRA в ЦДХ

Музыкант, телеведущий и бэндлидер Вадим Эйленкриг представляет первый сингл с будущего альбома авторской музыки. На сцену выйдет максимальный состав под руководством знаменитого трубача – Eilenkrig Orchestra, знакомый телезрителям по проекту «Танцы со звездами».



Каждый год Вадим Эйленкриг радует свою публику премьерой – новым альбомом (последний вышел в мае 2017), новой программой или новым проектом. Оркестр «EIlenkrig Orchestra» был представлен год назад. С этого времени занятость музыкантов можно считать практически стопроцентной: выступления, гастроли, участие в телешоу.



Главным поводом ноябрьского концерта станет выход дебютного сингла с нового альбома, который музыкант задумал как следующий этап сольной карьеры. “Wild Turkey Fire” – первая композиция из записанных Вадимом. Организаторы обещают релиз на нестандартном носителе. Но узнать что это будет смогут только те, кто придет в ЦДХ на Крымском валу.



Москва, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ХУДОЖНИКА



Крымский вал, 10



9 НОЯБРЯ



20:00

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