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Новый сингл от IWKC

09.01.2019


Новый сингл от IWKC
Любителей нетривиальной инструментальной музыки может порадовать новый сингл московской группы IWKC (I Will Kill Chita). 29 декабря 2018 года (настоящий новогодний подарок!) БниЛ Рекордс выпустил эту работу, в которую вошли две композиции: I Want To Believe и Dark Forest.

IWKC – квартет, в который входят гитарист и клавишник Колюня, ударник Чита (видимо, «замочить» коллектив собирается именно его), басист Тëма и клавишник Дрон. Если имена свои музыканты предпочитают прятать под никами, то музыка группы не столь герметична. Красивые и драматичные по развитию темы в обеих композициях, богатые и сложные аранжировки и стилистика в широком поле от прог-рока, нео-классики и до вполне джазовой импровизации позволяют рекомендовать эту музыку самому широкому кругу слушателей.

Оценить новую работу IWKC можно здесь:

https://vk.com/post_music?_smt=wall%3A2&amp;w=wall-26071073_82040

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок
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