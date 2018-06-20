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странаБеларусь
музыкальный стильавангард
Концерт Minsk Improvisers Orchestra
20.06.2018
Вам понравилось, поэтому они снова тут! Minsk Improvisers Orchestra выступит уже в 3-й раз в Культ. центр "КОРПУС" 21 июня!
Начало в 20:00,
Вход: free donation.
Minsk Improvisers Orchestra — это открытый коллектив, который существует для спонтанного создания музыки в реальном времени с опорой на свободную импровизацию. Проект основан в 2018 году аккордеонистом Алексей Ворсоба (Alexey Vorsoba) при поддержкеКульт. центр "КОРПУС" и Ableton Belarus School.
Музыка создаётся без нот, стилей и направлений, используя текстовые и графические партитуры, приемы дирижируемой импровизации.
На этот раз, чтобы услышать каждого музыканта, руководитель процесса Алексей Ворсоба (Alexey Vorsoba) решил, что завтрашнее действо будет "вечер соло, дуэтов и трио". Чтобы в общем порыве музыканты и их потоки сознания не прятались и не терялись.
Интересно? Приходи.
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