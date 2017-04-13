Презентация нового альбома Вадима Эйленкрига и Антона Баронина
13.04.2017
Сенсация в мире российского джаза – дебютная совместная работа «Point Of View» двух выдающихся мастеров – трубача Вадима Эйленкрига и пианиста Антона Баронина! Свою «Точку зрения» артисты представят в Камерном зале ММДМ.
Дуэт Антона Баронина и Вадима Эйленкрига без преувеличений можно назвать самым эстетским проектом на российской инструментальной сцене. Определить жанр, пожалуй, не смогут даже самые искушенные критики, как и то, куда приведет музыкантов импровизация: русская классика, джазовые стандарты, народные песни, саундтреки к мировому кинематографу. Их музыка – это синтез двух мировоззрений, отражение сознания двух личностей. Каждая пьеса представляет собой маленькую историю, в драматургии которой есть место лирике, юмору и постановке новых вопросов.
Антон Баронин и Вадим Эйленкриг проработали вместе более 10 лет в Оркестре Игоря Бутмана. Но познакомились эти два выдающихся артиста не на концерте и не на репетиции, а… в спортзале! Судьба забавная штука, но, как известно, просто так ничего не бывает. Результаты их многолетних занятий (как на музыкальных инструментах, так и со спортивными снарядами) открываются зрителю с первых нот.
График музыкантов расписан на годы вперед, поэтому ценность каждого дуэтного выступления вырастает в разы за счет редкости этого события. Со своим сольным проектом «Eilenkrig Crew» Вадим активно гастролирует по стране и миру, участвует в телевизионных шоу на федеральном телевидении, ведет активную педагогическую деятельность, в том числе ежегодно входит в состав жюри телеконкурсов «Синяя птица» и «Щелкунчик». Антон Баронин по-прежнему тесно сотрудничает с Игорем Бутманом, выступая на самом высоком уровне. Кроме того, пианист возглавляет свою собственную группу «Orchestra 2.0», исполняющую прогрессивную джазовую музыку.