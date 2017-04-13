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Презентация нового альбома Вадима Эйленкрига и Антона Баронина

13.04.2017


Презентация нового альбома Вадима Эйленкрига и Антона Баронина
Сенсация в мире российского джаза – дебютная совместная работа «Point Of View» двух выдающихся мастеров – трубача Вадима Эйленкрига и пианиста Антона Баронина! Свою «Точку зрения» артисты представят в Камерном зале ММДМ.

Дуэт Антона Баронина и Вадима Эйленкрига без преувеличений можно назвать самым эстетским проектом на российской инструментальной сцене. Определить жанр, пожалуй, не смогут даже самые искушенные критики, как и то, куда приведет музыкантов импровизация: русская классика, джазовые стандарты, народные песни, саундтреки к мировому кинематографу. Их музыка – это синтез двух мировоззрений, отражение сознания двух личностей. Каждая пьеса представляет собой маленькую историю, в драматургии которой есть место лирике, юмору и постановке новых вопросов.

Антон Баронин и Вадим Эйленкриг проработали вместе более 10 лет в Оркестре Игоря Бутмана. Но познакомились эти два выдающихся артиста не на концерте и не на репетиции, а… в спортзале! Судьба забавная штука, но, как известно, просто так ничего не бывает. Результаты их многолетних занятий (как на музыкальных инструментах, так и со спортивными снарядами) открываются зрителю с первых нот.

График музыкантов расписан на годы вперед, поэтому ценность каждого дуэтного выступления вырастает в разы за счет редкости этого события. Со своим сольным проектом «Eilenkrig Crew» Вадим активно гастролирует по стране и миру, участвует в телевизионных шоу на федеральном телевидении, ведет активную педагогическую деятельность, в том числе ежегодно входит в состав жюри телеконкурсов «Синяя птица» и «Щелкунчик». Антон Баронин по-прежнему тесно сотрудничает с Игорем Бутманом, выступая на самом высоком уровне. Кроме того, пианист возглавляет свою собственную группу «Orchestra 2.0», исполняющую прогрессивную джазовую музыку.

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОМ МУЗЫКИ

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ

25 МАЯ

19:00

ВАДИМ ЭЙЛЕНКРИГ (ТРУБА) И АНТОН БАРОНИН (РОЯЛЬ)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО АЛЬБОМА «POINT OF VIEW».

Сергей Гришачкин

музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Россия
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