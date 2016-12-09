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Презентация первого студийного альбома группы ЗаИНДИвели.

09.12.2016


Презентация первого студийного альбома группы ЗаИНДИвели.
11 декабря 2016 года в Культурном Центре «Дом» состоится презентация первого студийного альбома группы ЗаИНДИвели «SAGAR». Звучание этого альбома несколько отличается от всех предыдущих живых выступлений коллектива, и музыканты попробуют привнести в концерт те тона, которые характеризуют их студийный звук.

Проект ЗаИНДИвели основан Геннадием Лаврентьевым и Кириллом Паренчуком – музыкантами, которые с большим вниманием погружаются в музыкальные традиции востока, в особенности, Индии. В настоящее время проект развивается при постоянном участии Олега Маряхина и Дмитрия Лосева, как акустически, так и идеологически расширяющих границы этого звукового пространства. Также в студийных проектах ЗаИНДИвели принимает участие Сергей «Гребстель» Калачёв (бас), Андрей Демиденко (дхрупад вокал, бансури) и Владислава Якупова (плоские колокола била).

В проекте выражены оригинальные идеи музыкантов на основе музыкальной традиции Хиндустани. В основном, это темы, построенные на классических ладах и ритмах Северной Индии, исполняемые на различных, иногда совсем не традиционных для этой музыки инструментах – наряду с табла и бансури в проекте звучат, например, гитары и саксофоны. Богатую палитру тембров создает использование инструментов разных народов и эпох. Особый колорит и современное звучание придают электронные синтезаторы и обработка звука.

Для обозначения микса, созданного музыкантами можно воспользоваться такими терминами как ambient – ethno – triphop – experimental.

Презентация состоится 11 декабря в 20.00 по адресу: г. Москва, Б. Овчинниковский переулок, д. 24, стр. 4. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе клуба «Дом».

Анна Ржевина

авторы
Анна РЖЕВИНА
музыкальный стиль
индийская музыка
страна
Россия
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