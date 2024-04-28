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Роберт Гласпер: новый код джаза

28.04.2024
Роберт Гласпер: новый код джаза


Роберт Гласпер (Robert Glasper) – больше, чем музыкант; он музыкальный философ, мост между поколениями и жанрами. Его путь отражает глубокую веру в преобразующую силу музыки и ее способность передавать сложные эмоции и идеи.Но эта сложность - не пугает, а вдохновляет слушателей, дарит интеллектуальное удовольствие.


«Мое дело в том, что я стараюсь создавать музыку, которая бы эмоционально трогала людей», - говорит Гласпер. В этом стремлении он не просто преуспел, а превзошел многих джазовых исполнителей современности. Это доказывает мировая известность, 4 премии Грэмми, премия Эмми. Но еще и то, что каждый может услышать "свое": ведь любой его альбом - это новый взгляд на синтез стилей. Его
музыка своего рода полистилистика джаза, в котором слышен соул, фанк, хип-хоп, R&B Если вы еще не слушали Гласпера, сейчас - самое время включить и влюбиться в его звуковой мир!


Роберт Гласпер - композитор, пианист, продюсер. Он - истинный новатор, который открыл новый "код" современного джаза. "Код" в котором синтезируется джаз, соул, электронная музыка, фанк, хип-хоп, R&B
Гласпер родился в 1978 году Хьюстоне, штат Техас. Мать - певица и пианистка, играла госпел в церкви, джаз и блюз в клубах. Неудивительно, что Роберт с 12 лет, играя на фортепиано сопровождает церковные службы, и именно там начинает экспериментировать со звучанием, смешивая джаз и госпел.
Музыкальное образование получил в Высшей школе исполнительских и визуальных искусств в Хьюстоне, а затем в Новой школе джаза и современной музыки в Нью-Йорке.


Его ранние альбомы, такие как «Canvas» и «In My Element», демонстрируют традиционный формат джазового трио. Однако уже в них мы слышим как Гласпер стремится раздвинуть жанровые границы.
Настоящим поворотным моментом в карьере Гласпера стало создание Robert Glasper Experiment, ансамбля, который стал проводником его поисков в новых звучаниях. Такие альбомы, как «Black Radio» и его продолжение «Black Radio 2», созданные в сотрудничестве Эрика Баду (Erykah Badu), Джилл Скотт (Jill Scott), Лэйла Хатауэй (Lalah Hathaway), Ledisi как будто смывают границы классического джаза и выводят музыку на новый полистилический уровень. «Джаз — это мать, а хип-хоп — дитя», - говорит Гласпер как будто показывая нам: у музыки нет границ и условностей.


Помимо альбомов, влияние Гласпера распространяется на музыку к фильмам, например, к биографическому фильму Майлза Дэвиса «Miles Ahead», а также на громкое сотрудничество по всему спектру музыки, включая работу с Кендриком Ламаром (Kendrick Lamar), Херби Хэнкоком (Herbie Hancock), Канте Уэстом (Kanye West), Jay-Z и Common. Его альбом Everything's Beautiful (2016) переосмыслил музыку Майлза Дэвиса, еще больше укрепив его как музыканта, который уважает прошлое и смело идет в будущее.


Исследуйте звуковой мир Гласпера:


"Black Radio 2" (2013)
"Black Radio 3" (2022)
"In December" (2023)

Даниль ГАБДРАХМАНОВ


стиль
джаз
автор
Даниль ГАБДРАХМАНОВ
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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