Роберт Гласпер: новый код джаза

Роберт Гласпер (Robert Glasper) – больше, чем музыкант; он музыкальный философ, мост между поколениями и жанрами. Его путь отражает глубокую веру в преобразующую силу музыки и ее способность передавать сложные эмоции и идеи.Но эта сложность - не пугает, а вдохновляет слушателей, дарит интеллектуальное удовольствие.
«Мое дело в том, что я стараюсь создавать музыку, которая бы эмоционально трогала людей», -говорит Гласпер. В этом стремлении он не просто преуспел, а превзошел многих джазовых исполнителей современности. Это доказывает мировая известность, 4 премии Грэмми, премия Эмми. Но еще и то, что каждый может услышать "свое": ведь любой его альбом - это новый взгляд на синтез стилей. Его музыка своего рода полистилистика джаза, в котором слышен соул, фанк, хип-хоп, R&B Если вы еще не слушали Гласпера, сейчас - самое время включить и влюбиться в его звуковой мир!
Роберт Гласпер - композитор, пианист, продюсер. Он - истинный новатор, который открыл новый "код" современного джаза. "Код" в котором синтезируется джаз, соул, электронная музыка, фанк, хип-хоп, R&B Гласпер родился в 1978 году Хьюстоне, штат Техас. Мать - певица и пианистка, играла госпел в церкви, джаз и блюз в клубах. Неудивительно, что Роберт с 12 лет, играя на фортепиано сопровождает церковные службы, и именно там начинает экспериментировать со звучанием, смешивая джаз и госпел. Музыкальное образование получил в Высшей школе исполнительских и визуальных искусств в Хьюстоне, а затем в Новой школе джаза и современной музыки в Нью-Йорке.
Его ранние альбомы, такие как «Canvas» и «In My Element», демонстрируют традиционный формат джазового трио. Однако уже в них мы слышим как Гласпер стремится раздвинуть жанровые границы. Настоящим поворотным моментом в карьере Гласпера стало созданиеRobert Glasper Experiment, ансамбля, который стал проводником его поисков в новых звучаниях. Такие альбомы, как «Black Radio» и его продолжение «Black Radio 2», созданные в сотрудничестве Эрика Баду (Erykah Badu), Джилл Скотт (Jill Scott), Лэйла Хатауэй (Lalah Hathaway), Ledisi как будто смывают границы классического джаза и выводят музыку на новый полистилический уровень.«Джаз — это мать, а хип-хоп — дитя», - говорит Гласпер как будто показывая нам: у музыки нет границ и условностей.
Помимо альбомов, влияние Гласпера распространяется на музыку к фильмам, например, к биографическому фильму Майлза Дэвиса «Miles Ahead», а также на громкое сотрудничество по всему спектру музыки, включая работу с КендрикомЛамаром (Kendrick Lamar), Херби Хэнкоком (Herbie Hancock), Канте Уэстом (KanyeWest), Jay-Z и Common. Его альбомEverything's Beautiful (2016)переосмыслил музыкуМайлза Дэвиса, еще больше укрепив его как музыканта, который уважает прошлое исмело идет в будущее.
Исследуйте звуковой мир Гласпера:
"Black Radio 2" (2013) "Black Radio 3" (2022) "In December" (2023)
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