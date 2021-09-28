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Гастро-музыкальная история Артура Азатяна

28.09.2021

Гастро-музыкальная история Артура Азатяна
Трудно найти в мире искусства жанры, которые бы не переплетались друг с другом, произведения одного жанра, которые не явились бы вдохновением для создания чего-то нового в совершенно другой области. Литературные произведения великого Шекспира – музыкальные творения не менее великого Бизе. Гениальное творение Гауди - храм Святого Семейства, предстал в замечательном рок-проекте Алана Парсонса. Картины Тулуз-Лотрека, навеяны веселым канканом парижского кабаре. Список можно продолжать еще долго. Но, оказывается, музыка может еще и служить вдохновением и для создания кулинарных изысков, и, наоборот.

Как любая нормальная семья (а у нашего героя она еще и очень музыкальная) хотела, чтобы Артурик учился музыке. В данном случае, желание родителей полностью совпало с желанием и, главное, природными наклонностями мальчика. Он заканчивает музыкальную школу по классу фортепиано, затем ереванскую государственную консерваторию имени Комитаса, после и аспирантуру и уже сам начинает учить молодое поколение основам музыкальной культуры в одной из ведущих музыкальных школ города Еревана. Так проходит несколько лет. И, казалось, Артур Азатян пойдет дальше по стопам своей родни и посвятит всю жизнь целиком музыке, ведь все вело к этому. Но в его жизни был еще один интерес, пока еще на уровне детских увлечений. Артур очень любил наблюдать, как женская часть семьи готовит блюда армянской кухни. Нравились ему всякие травы, кусочки нарезанных овощей, бутылочки, которые мама и бабушка ловко смешивали, солили, перчили, поджаривали и в результате подавали на стол в виде очередного вкуснейшего блюда. Настал момент, когда ему захотелось самому поучаствовать в этом. В начале, с помощью мамы, а затем и сам (в его жизни появились книги рецептов, учебных пособий), он начал учиться кулинарному искусству. Как результат, уже будучи преподавателем музыкальной школы, он начинает подрабатывать помощником шеф-повара в ресторанах Еревана. И вот, наступает момент – он решает получить второе образование, заканчивает специализированный кулинарный колледж и начинает профессионально работать на этом поприще.

А что музыка? Заброшена навсегда? Конечно, нет! Тут надо вернуться назад, в детство и юношеские годы Артура и вспомнить, что у него была музыкальная высокопрофессиональная семья. Пианисты, оперная певица, дедушка – профессор музыки, основатель альтовых школ в Минске и Новосибирске. Ребенок с детства слушал много классической и народной музыки, впитывал ее в себя и, конечно, все это не могло пройти даром и забыться. В этот же период времени Азатян очень плодотворно сотрудничает с международным музыкальным проектом «Тайны Армении» и способствует организации концертов армянской классической музыки в республике.

Артур пробовал и сам писать произведения, основанные на фолклорном мелосе. Что-то получалось, что-то - нет. И вот, в последние годы, когда любовь к музыке тянула в одну сторону, а страсть к созданию новых блюд – в другую, у него появилась идея объединить эти две стихии, эти два жанра искусства (согласитесь, что кулинария, фуд-индустрия давно уже стала в один ряд искусством. Да, наверное, это и есть искусство).

В 2019 году Азатян создает Ассоциацию «Пищевые и кулинарные инновации Армении», целью которой обозначено объединение молодых кулинаров, желающих продвигать новые идеи в своем творчестве. К сожалению, начавшаяся пандемия, не дала организации развернуться в полную силу, но вот уже несколько месяцев, как ассоциация начала вновь делать свои первые шаги после пандемии.

Как и в любом виде искусства, в кулинарии есть свои поджанры. В армянской кухне очень много самых разных специй, добавляемых в блюда. Так вот, Артур – специалист по соусам. Он решил создать соусы, которые могли бы конкурировать с известными европейскими. Так, появился "Армянский бархат". Соус светло-зеленого цвета, сделанный на базе семи продуктов. В его состав входит эстрагон, сыр фета, кедровый орех, зеленые оливки, рафинированное миндальное масло, чеснок, сок лайма. Посетители ереванских ресторанов, как местные завсегдатаи, так и многочисленные туристы, уже оценили его вкус и он теперь постоянно подается на стол к овощам и рыбе. А свой первый соус он создал еще в 2017 году и назвал по имени супруги — «Татев». Его готовят из цитрона, арахиса, чеснока, сока лимона, нерафинированного подсолнечного масла, соли и перца чили. Все свои работы он патентует, так как, уверен, что его детища скоро дойдут до мирового рынка.

Но начали мы с утверждения о существовании взаимодействия видов искусства. И закончить хочется этой же темой. Тем более, что есть основание. Так вот, сидя дома, в период всемирного локдауна, Артур, будучи человеком неугомонным и пытливым, решился реализовать свою, наверное, все-таки, главную идею и цель – совместить свои кулинарные проекты с музыкой. И работа закипела. Композиции в стиле New Age, Classical Crossover, Neo-Classical, Experimental Electronic стали рождаться в голове одна за другой. Большая их часть из детства автора – народная музыка, которая звучала отовсюду, произведения Комитаса, на которых он учился в школе и консерватории, мировая классика и произведения молодых армянских композиторов. А еще надо не забыть и джаз. Он его очень любит – Билла Эванса, Брэда Мелдау, Кита Джаррета. Они постоянно звучали у него в наушниках плейера во время работы. Да, и сейчас джазовые диски у него стоят в первом ряду на полочке. Правда, сам он его играть так и не решился, но идеи джаза ему очень близки. Собственные впечатления от услышанной музыки, это одна составляющая его собственных произведений. А откуда взялась вторая? Что за вопрос – конечно, из кулинарии! Начать с того, что все композиции будут носить названия соусов за авторством Артура. Своими композициями он старается создать у слушателя именно то настроение, которое создается у человека, пробующего на вкус его кулинарные творения. Кисло-сладкий соус – эмбиентная, обволакивающая мелодия, горький, сродни горчице – напряженная, драматическая композиция. Но и в соусах и в композициях есть еще одна обязательная составляющая – это связь с родной природой и национальным характером. Все продукты его соусов - местной флоры и фауны, а в каждой музыкальной композиции в той или иной степени чувствуется влияние национального мелоса и колорита. Основная роль в музыкальных композициях будет отдана клавишным, но, как и в соусах, будут обязательно изюминки, пикантные «добавки» - в одной это флейта, в другой фолклорный струнный инструмент, в третьей – сопрано саксофон.

В настоящее время Артур Азатян заканчивает работу над очередным соусом, ублажает своих посетителей разными новыми диковинными блюдами, часто придавая современную специфику, казалось бы, хорошо, известным блюдам национальной кухни, а по вечерам, после рабочего дня, делает аранжировки своих «кулинарных» композиций. И, кстати, уже готово и название альбома - «Gastronomía». Когда альбом выйдет в свет? «Когда закончу работу над последним по замыслу соусом», - отвечает Артур

Армен Манукян


стиль
этно
автор
Армен МАНУКЯН
страна
Армения


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