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Лауреаты Blues Music Awards 2021

19.06.2021

Лауреаты Blues Music Awards 2021
Второй год подряд церемония вручения самой престижной премии в мире блюза , 42-й по счету ежегодной Blues Music Awards (ранее называвшейся премией им. Хэнди) прошла в Мемфисе в виртуальном режиме из-за пандемических ограничений. Несмотря на это шоу заняло более двух часов и все 25 победителей в различных категориях получили свои награды.

Наибольший успех выпал на долю королевы блюза из Чикаго Шемекии Копленд – три награды, причем в категории «Лучшая исполнительница современного блюза» она удостаивается премии второй год подряд. Есть все основания гордиться 42-й церемонией и у молодого, 22-летнего гитарного вундеркинда из Миссисиппи Кристона «Кингфиш» Ингрема, получившего две награды – правда, в прошлом году их было целых пять… Две награды получили и прославленные ветераны, гитарист Элвин Бишоп и харпер Чарли Мюссельуайт, за их совместный альбом с емким названием 100 Years of Blues.

Весь список новых лауреатов выглядит так:

Лучший концертирующий исполнитель (премия им. Би Би Кинга) - Shemekia Copeland

Альбом года - 100 Years of Blues, Elvin Bishop and Charlie Musselwhite

Ансамбль года - Rick Estrin & The Nightcats

Песня года - All Out of Tears, written by Walter Trout, Marie Trout and Teeny Tucker (performed by Walter Trout)

Альбом восходящей звезды года - Harlem, King Solomon Hicks

Альбом акустического блюза - Rawer Than Raw, Bobby Rush

Альбом блюз-рока - Mike Zito and Friends - Rock ‘n’ Roll: A Tribute to Chuck Berry, Mike Zito

Альбом современного блюза - Uncivil War, Shemekia Copeland

Альбом соул-блюз - That's What I Heard, Robert Cray Band

Альбом традиционного блюза - 100 Years of Blues, Elvin Bishop and Charlie Musselwhite

Исполнитель акустического блюза - Keb' Mo'

Исполнитель блюз-рока - Mike Zito

Исполнительница современного блюза - Shemekia Copeland

Исполнитель современного блюза - Christone "Kingfish" Ingram

Исполнительница соул-блюза - Bettye LaVette

Исполнитель соул-блюза - Curtis Salgado

Исполнительница традиционного блюза (премия им.Коко Тейлор) - Rory Block

Исполнитель традиционного блюза - John Primer

Лучший басист - Danielle Nicole

Лучший ударник - Kenny "Beedy Eyes" Smith

Лучший гитарист - Christone "Kingfish" Ingram

Лучший харпер - Kim Wilson

Лучший духовик - Jimmy Carpenter

Лучший пианист (премия им. Пайнтоп Перкинса) - Anthony Geraci

Лучший инструменталист-вокалист - Ruthie Foster

Леонид АУСКЕРН


стиль
блюз
страна
США

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