Лауреаты Blues Music Awards 2021

Второй год подряд церемония вручения самой престижной премии в мире блюза , 42-й по счету ежегодной Blues Music Awards (ранее называвшейся премией им. Хэнди) прошла в Мемфисе в виртуальном режиме из-за пандемических ограничений. Несмотря на это шоу заняло более двух часов и все 25 победителей в различных категориях получили свои награды.
Наибольший успех выпал на долю королевы блюза из Чикаго Шемекии Копленд – три награды, причем в категории «Лучшая исполнительница современного блюза» она удостаивается премии второй год подряд. Есть все основания гордиться 42-й церемонией и у молодого, 22-летнего гитарного вундеркинда из Миссисиппи Кристона «Кингфиш» Ингрема, получившего две награды – правда, в прошлом году их было целых пять… Две награды получили и прославленные ветераны, гитарист Элвин Бишоп и харпер Чарли Мюссельуайт, за их совместный альбом с емким названием 100 Years of Blues.
Весь список новых лауреатов выглядит так:
Лучший концертирующий исполнитель (премия им. Би Би Кинга) - Shemekia Copeland
Альбом года - 100 Years of Blues, Elvin Bishop and Charlie Musselwhite
Ансамбль года - Rick Estrin & The Nightcats
Песня года - All Out of Tears, written by Walter Trout, Marie Trout and Teeny Tucker (performed by Walter Trout)
Альбом восходящей звезды года - Harlem, King Solomon Hicks
Альбом акустического блюза - Rawer Than Raw, Bobby Rush
Альбом блюз-рока - Mike Zito and Friends - Rock ‘n’ Roll: A Tribute to Chuck Berry, Mike Zito
Альбом современного блюза - Uncivil War, Shemekia Copeland
Альбом соул-блюз - That's What I Heard, Robert Cray Band
Альбом традиционного блюза - 100 Years of Blues, Elvin Bishop and Charlie Musselwhite
Исполнитель акустического блюза - Keb' Mo'
Исполнитель блюз-рока - Mike Zito
Исполнительница современного блюза - Shemekia Copeland
Исполнитель современного блюза - Christone "Kingfish" Ingram
Исполнительница соул-блюза - Bettye LaVette
Исполнитель соул-блюза - Curtis Salgado
Исполнительница традиционного блюза (премия им.Коко Тейлор) - Rory Block
Исполнитель традиционного блюза - John Primer
Лучший басист - Danielle Nicole
Лучший ударник - Kenny "Beedy Eyes" Smith
Лучший гитарист - Christone "Kingfish" Ingram
Лучший харпер - Kim Wilson
Лучший духовик - Jimmy Carpenter
Лучший пианист (премия им. Пайнтоп Перкинса) - Anthony Geraci
Лучший инструменталист-вокалист - Ruthie Foster
Леонид АУСКЕРН