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Грэмми - 2022

04.04.2022

Грэмми - 2022
В этом году церемония вручения наград Грэмми состоялась очень поздно. Первоначально она была намечена на 31 января, но в ход событий вмешалась пандемия и в итоге 64-я ежегодная церемония прошла 3 апреля 2022 года в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

Традиционно знакомим читателей с лауреатами и номинатами в «наших» и «близких к нам» категориях.

Best Contemporary Instrumental Album Best Improvised Jazz Solo Best Jazz Vocal Album Best Jazz Instrumental Album Best Large Jazz Ensemble Album Best Latin Jazz Album Best Gospel Album Best Americana Album Best Traditional Blues Album Best Contemporary Blues Album Best Folk Album Best Global Music Album Best Instrumental Composition Леонид АУСКЕРН


автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США


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