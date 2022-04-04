Грэмми - 2022

В этом году церемония вручения наград Грэмми состоялась очень поздно. Первоначально она была намечена на 31 января, но в ход событий вмешалась пандемия и в итоге 64-я ежегодная церемония прошла 3 апреля 2022 года в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.
Традиционно знакомим читателей с лауреатами и номинатами в «наших» и «близких к нам» категориях.
Альбом британского саксофониста Джона Шурмэна (John Surman) Saltash Bells был удостоен звания «альбом года» за 2012г. и получил премию The Jazz FM Award, присуждаемую британской радиостанцией совместно с Delta Airlines. Также ...
Очередной опрос читателей польского журнала по итогам года не принес в целом каких-то сенсаций. Если судить по привязанностям польских любителей джаза, их симпатии как в 2005, так и в прошедшем 2006 году разрывались между двумя ...
Приводим список лауреатов 49-й ежегодной премии Грэмми, присуждаемой Американской Академией звукозаписи, работающих в области джаза, фыожн, блюза, ритмi-энд-блюза и фолк-музыки. Церемония состоялась 11 февраля в Стэйплс-Центр в ...