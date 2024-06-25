Blues Music Awards 2024

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » премии » Blues Music Awards 2024

Blues Music Awards 2024

25.06.2024
Blues Music Awards 2024

Как обычно, в Мемфисе, Теннесси состоялось вручение высших для американских блюзменов наград за 2024 год. Премия (ранее называвшаяся премией им. Хэнди) вручалась уже в 45-й раз. Лауреатами и номинантами стали:

B.B. King Entertainer of the Year
Beth Hart Bobby Rush (WINNER) Lil’ Ed Williams Mr. Sipp (Castro Coleman) Vanessa Collier

Album of the Year
TEARDROPS FROM MAGIC SLIM, John Primer Live In London, Christone "Kingfish" Ingram (WINNER) SoulFunkn’BLUES, Blackburn Brothers Soul Side of Sipp, Mr. Sipp (Castro Coleman) Get Your Back Into It!, Nick Moss Band Featuring Dennis Gruenling

Band of the Year


Larkin Poe, Nick Moss Band (WINNER) Selwyn Birchwood Band, Southern Avenue, Tedeschi Trucks Band

Song of the Year
"Bobby’s Blues" written by Brooke Blackburn "Horns Below Her Halo" written by Selwyn Birchwood "Midnight Heat" written by Tom Hambridge & Richard Fleming "The Bait In the Snare" written by Nick Moss "What Kind Of Fool" written by Ruthie Foster, Hadden Sayers & Scottie Miller (WINNER)
Best Emerging Artist Album  When the Levee Breaks: The Music of Memphis Minnie, Candice Ivory The Right Man, D.K. Harrell (WINNER) Up Next, Mathias Lattin Everybody’s Buddy, Nic Clark Motel Mississippi, Tony Holiday

Acoustic Blues Album


Wild Ox Moan, Catfish Keith Raw Blues 1, Doug MacLeod (WINNER) Sticks & Strings, EG Kight Ridin’ the Blinds, Hudspeth & Taylor Ghost Hymns, William Lee Ellis

Blues Rock Album


POWER, Anna Popovic; Writing On The Wall, Coco Montoya; Blues Deluxe Vol. 2, Joe Bonamassa; Blood Brothers, Mike Zito/ Albert Castiglia (WINNER) What Key Is Trouble In?, Nick Schnebelen

Contemporary Blues Album


Live In London, Christone "Kingfish" Ingram (WINNER); Ridin’, Eric Bibb, Behind The Veil, Jason Ricci and the Bad Kind, Healing Time, Ruthie Foster, Exorcist, Selwyn Birchwood


Soul Blues Album

Stuff I’ve Been Through, Alabama Mike Soul; Funkin’ BLUES, Blackburn Brothers; All My Love For You, Bobby Rush (WINNER); Walking Heart Attack, Johnny Rawls; Soul Side of Sipp, Mr. Sipp (Castro Coleman)

Traditional Blues Album


TEARDROPS FOR MAGIC SLIM: John Primer (WINNER); Nothing But Time, Monster Mike Welch; Get Your Back Into It!, Nick Moss Band Featuring Dennis Gruenling; Savoy, Taj Mahal ; Oscar’s Motel, The Cash Box Kings

Acoustic Blues Artist


Catfish Keith, Doug MacLeod, Eric Bibb, Keb’ Mo’ (WINNER) Kevin Burt

Blues Rock Artist


Anna Popovic, Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd, Mike Zito (WINNER), Warren Haynes

Contemporary Blues Female Artist


Carolyn Wonderland, Danielle Nicole (WINNER), Janiva Magness, Teresa James, Vanessa Collier

Contemporary Blues Male Artist


Chris Cain, Christone "Kingfish" Ingram (WINNER), Marquise Knox, Mr. Sipp (Castro Coleman). Selwyn Birchwood

Soul Blues Female Artist


Annika Chambers (WINNER), Kat Riggins, Terrie Odabi, Thornetta Davis, Trudy Lynn

Soul Blues Male Artist

Alabama Mike, Billy Price, John Nemeth (WINNER), Johnny Rawls, William Bell

Traditional Blues Female Artist (Koko Taylor Award)


Diunna Greenleaf, Rhiannon Giddens, Shaun Murphy, Sue Foley (WINNER), Teeny Tucker

Traditional Blues Male Artist


Billy Branch, Cedric Burnside, John Primer (WINNER, Jontavious Willis, Nick Moss

Instrumentalist – Bass


Bob Stroger (WINNER), Larry Fulcher, Michael "Mudcat" Ward, Rodrigo Mantovani, Willie Weeks

Instrumentalist – Drums


Derrick D’Mar Martin, June Core, Kenny "Beedy Eyes" Smith (WINNER), Tom Hambridge, Tony Braunagel

Instrumentalist – Guitarist


Christoffer "Kid" Andersen, Christone "Kingfish" Ingram (WINNER), Derek Trucks, Laura Chavez, Sue Foley

Instrumentalist – Harmonica


Billy Branch, Bob Corritore, Dennis Gruenling, Jason Ricci (WINNER), Kim Wilson

Instrumentalist – Horn

Deanna Bogart, Jimmy Carpenter, Mark Kaz Kazanoff, Trombone Shorty, Vanessa Collier (WINNER)

Instrumentalist – Piano (Pinetop Perkins Award)


Ben Levin, Dave Keyes, Jim Pugh, Kenny "Blues Boss" Wayne (WINNER), Mitch Woods

Instrumentalist – Vocals


Billy Price, Diunna Greenleaf, John Nemeth, Ruthie Foster (WINNER), Shemekia Copeland

Леонид АУСКЕРН



стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела премии

Moacir Santos получил премию Shell Music Award 2006
  • стиль: джаз, джаз
Знаменитый джазовый музыкант Моакир Сантос (Moacir Santos) был недавно представлен к престижной награде Shell Music Award у себя на родине в Бразилии. Жюри, состоящее и журналистов, представляющих издания "O Globo" и "the Folha de Sao Paulo", а ...
подробнее
01.08.2006
Все лауреаты премии JJA за 2006 год
  • стиль: джаз, джаз
После прошедшей 19 июня в нью-йоркском B.B. King's Blues Club and Grill церемонии вручения наград, приводим полный список очередных лауреатов премии американской Ассоциации джазовых журналистов (JJA) за 2006 год. Список весьма любопытен и порождает ...
подробнее
25.06.2006
Blues Music Award 2006 - Лауреаты главной блюзовой премии года
  • стиль: блюз, блюз
В мартовских новостях на нашем сайте и в №3 печатной версии журнала мы публиковали списки номинантов самой престижной премии года для блюзменов - Blues Music Award (бывшая премия имени Хэнди). Итоги подведены, награды вручены. Торжественная ...
подробнее
28.05.2006
Премии Грэмми за 2006 год вручены
  • стиль: джаз, джаз
8 февраля в Лос-Анджелесе в 48-й раз вручали граммофончики: здесь прошла торжественная церемония вручения одной из самых престижных наград в мире музыки, премии Грэмми, аналога кинематографического Оскара. Только здесь символом победы является не ...
подробнее
11.02.2006
Владимиру Чекасину вручили почётную награду Вильнюса
  • стиль: джаз, джаз
16 декабря 2006 года в Вильнюсской ратуше состоялась церемония вручения самой почётной награды города -- статуэтки Святого Христофора, покровителя Вильнюса. Статуэтки Святого Христофора ежегодно вручаются за наибольшие заслуги перед городом. На этот ...
подробнее
12.12.2005
Лучший джазмен Европы - 2005
  • стиль: джаз, джаз
Обладателем European Jazz Prize этого года станет пианист Боян Зульфикарпашич (Bojan Zulfikarpasic), родившийся в Белграде и живущий ныне в Париже талантливый композитор и инструменталист. Впервые эта награда была вручена в 2002 году. Учредители ...
подробнее
24.09.2005
Лауреаты премий Ассоциации джазовых журналистов JJA Awards 2005
  • стиль: джаз, джаз
14 июня в Нью-Йорке в девятый раз прошла ежегодная церемония вручения наград Ассоциации джазовых журналистов. Приводим для наших читателей полный список обладателей наград, который, при всей относительности таких выводов, дает определенное ...
подробнее
17.06.2005
Орден для Карин Крог
  • стиль: джаз, джаз
Выдающуюся норвежскую джазовую певицу Карин Крог (Karin Krog), если прибегнуть к словотворчеству, можно назвать матриархом не только норвежского, но и в целом скандинавского джазового вокала. Певица прославилась своим сотрудничеством и совместными ...
подробнее
11.06.2005
Лучшие в джазе в 2004 году: премии JJA вручены
  • стиль: джаз, джаз
15 июня в Нью-Йорке прошла церемония вручения наград «Ассоциации джазовых журналистов» (The Jazz Journalists Association (JJA) за 2004 год. Мы уже публиковали список номинантов, теперь дело за полным списком победителей в разных ...
подробнее
19.06.2004
12 "Грэмми - 2004" досталось блюзовым и джазовым музыкантам
  • стиль: джаз, джаз
В ночь с 8 на 9 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 46-ая ежегодная церемония вручения высшей музыкальной награды в мире -- Grammy. Главной сенсацией нынешнего года можно считать присуждение золотого граммофона "Грэмми" "великолепной тройке" -- ...
подробнее
09.02.2004
В Риге завершился конкурс Sony Jazz Stage
  • стиль: джаз, джаз
Знаменитой композицией What A Wonderful World, которую исполнили все вокалистки финала, завершился 4-ый, уже ставший традиционным, конкурс молодых джазовых исполнителей стран Балтии - Sony Jazz Stage 2007. Центр современной музыки, руководимый ...
подробнее
01.01.2000
Jazz Voices 2007
  • стиль: джаз, джаз
14-15 апреля в на базе факультета Искусств отделения джазовой музыки Университета Клайпеды, Литва, под председательством Steponas Januška прошелVI международный конкурс Jazz Voices 2007. В нем приняло участие 27 вокалистов, из которых четверо были ...
подробнее
01.01.2000
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com