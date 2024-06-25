Blues Music Awards 2024

Как обычно, в Мемфисе, Теннесси состоялось вручение высших для американских блюзменов наград за 2024 год. Премия (ранее называвшаяся премией им. Хэнди) вручалась уже в 45-й раз. Лауреатами и номинантами стали:
B.B. King Entertainer of the Year
Beth Hart Bobby Rush (WINNER) Lil’ Ed Williams Mr. Sipp (Castro Coleman) Vanessa Collier
Album of the Year
TEARDROPS FROM MAGIC SLIM, John Primer Live In London, Christone "Kingfish" Ingram (WINNER) SoulFunkn’BLUES, Blackburn Brothers Soul Side of Sipp, Mr. Sipp (Castro Coleman) Get Your Back Into It!, Nick Moss Band Featuring Dennis Gruenling
Band of the Year
Larkin Poe, Nick Moss Band (WINNER) Selwyn Birchwood Band, Southern Avenue, Tedeschi Trucks Band
Song of the Year
"Bobby’s Blues" written by Brooke Blackburn "Horns Below Her Halo" written by Selwyn Birchwood "Midnight Heat" written by Tom Hambridge & Richard Fleming "The Bait In the Snare" written by Nick Moss "What Kind Of Fool" written by Ruthie Foster, Hadden Sayers & Scottie Miller (WINNER)
Best Emerging Artist Album When the Levee Breaks: The Music of Memphis Minnie, Candice Ivory The Right Man, D.K. Harrell (WINNER) Up Next, Mathias Lattin Everybody’s Buddy, Nic Clark Motel Mississippi, Tony Holiday
Acoustic Blues Album
Wild Ox Moan, Catfish Keith Raw Blues 1, Doug MacLeod (WINNER) Sticks & Strings, EG Kight Ridin’ the Blinds, Hudspeth & Taylor Ghost Hymns, William Lee Ellis
Blues Rock Album
POWER, Anna Popovic; Writing On The Wall, Coco Montoya; Blues Deluxe Vol. 2, Joe Bonamassa; Blood Brothers, Mike Zito/ Albert Castiglia (WINNER) What Key Is Trouble In?, Nick Schnebelen
Contemporary Blues Album
Live In London, Christone "Kingfish" Ingram (WINNER); Ridin’, Eric Bibb, Behind The Veil, Jason Ricci and the Bad Kind, Healing Time, Ruthie Foster, Exorcist, Selwyn Birchwood
Soul Blues Album
Stuff I’ve Been Through, Alabama Mike Soul; Funkin’ BLUES, Blackburn Brothers; All My Love For You, Bobby Rush (WINNER); Walking Heart Attack, Johnny Rawls; Soul Side of Sipp, Mr. Sipp (Castro Coleman)
Traditional Blues Album
TEARDROPS FOR MAGIC SLIM: John Primer (WINNER); Nothing But Time, Monster Mike Welch; Get Your Back Into It!, Nick Moss Band Featuring Dennis Gruenling; Savoy, Taj Mahal ; Oscar’s Motel, The Cash Box Kings
Acoustic Blues Artist
Catfish Keith, Doug MacLeod, Eric Bibb, Keb’ Mo’ (WINNER) Kevin Burt
Blues Rock Artist
Anna Popovic, Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd, Mike Zito (WINNER), Warren Haynes
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