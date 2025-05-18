Blues Music Awards 2025

В 28-й раз Ассоциация джазовых журналистов огласила имена лауреатов и номинантов своих ежегодных премий – ориентир для всех джазфэнов на тему «кто есть кто в мире джаза». Ориентир безусловный? Конечно же, нет – уже хотя бы потому, что подавляющая ...