Blues Music Awards 2025

В 46-й раз в Мемфисе, Теннесси состоялось оглашение 8 мая высших наград американского блюза за 2025-й год, присуждаемых организацией The Blues Foundation, хранителем традиций этой музыки. Новыми лауреатами стали:
Acoustic Blues Album Winner One Guitar Woman, Sue Foley
Instrumentalist- Horn Winner Vanessa Collier
Blues Rock Artist Winner Tommy Castro
Instrumentalist- Harmonica Winner Billy Branch
Soul Blues Female Winner Thornetta Davis
Instrumentalist- Piano (Pinetop Perkins) Winner Eden Brent
Instrumentalist- Bass Winner Bob Stroger
Instrumentalist- Drum Winner Kenny "Beedy Eyes" Smith
Blues Rock Album Winner Life is Hard, Mike Zito
Contemporary Blues Male Winner Ronnie Baker Brooks
Traditional Blues Album Winner Crawlin’ ‘Kingsnake, John Primer & Bob Corritore
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Одно из авторитетнейших джазовых изданий мира, американский журнал DownBeat, опубликовало в сетевой версии результаты своего традиционного ежегодного опроса критиков по определению лучших джазовых и блюзовых музыкантов года уже в 64-й раз! В ...