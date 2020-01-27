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стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

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музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

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Грэмми – 2020

27.01.2020

Грэмми – 2020
27 января, зал Стейплс в Лос-Анджелесе, торжественная церемония награждения победителей уже 62-й по счету премии Грэмми. В этом году она была окрашена в несколько минорные тона: вся Америка скорбит по поводу гибели в вертолетной аварии выдающегося баскетболиста Коби Брайанта, который вдобавок играл именно за Los Angeles Lakers и именно в зале Стейплс команда проводила свои домашние матчи. Но … show must go on! Церемонию никто отменять не стал и счастливые победители в 84 категориях получили свои «золотые граммофончики». Традиционно приводим список победителей и номинантов в близких нам категориях. С удовольствием отмечаем, что рецензии на два альбома-лауреата Грэмми -2020 публиковались на наших страницах: это лучший альбом world music Celia от Анжелик Киджо и лучший альбом большого джазового состава The Omni-American Book Club биг-бэнда Брайана Линча. Отметим, что уменьшившееся в последние годы количество джазовых категорий джазмены компенсируют наградами за лучшую инструментальную композицию: среди номинантов сплошные мастера джаза. Аналогично известный блюзмен Кеб Мо на этот раз получил Грэмми в категории «Американа». Список же тех, о ком хочется рассказать, выглядит так:

Лучший альбом современной инструментальной музыки

Победитель

Mettavolution Rodrigo y Gabriela

Номинанты

Ancestral Recall Christian Scott aTunde Adjuah

Star People Nation Theo Crocker

Beat Music! Beat Music! Beat Music! Mark Guiliana

Elevate Lettuce

Лучший альбом вокального джаза

Победитель

12 Little Spells Esperanza Spalding
  • Номинанты
Thirsty Ghost Sara Gazarek

Love And Liberation Jazzmeja Horn

Alone Together Catherine Russell

Screenplay Tierney Sutton Band

Лучшee импровизационное джазовое соло

Победитель

Sozinho Randy Brecker

Номинанты

Elsewhere Melissa Aldana

Tomorrow Is A Question Julian Lage

The Windup Branford Marsalis

Sightseeing Christiane McBride

Лучший альбом инструментального джаза

Победитель

Finding Gabriel Brad Mehldau

Номинанты

In The Key Of The Universe Joey DeFrancesco

The Secret Between The Shadow And The Soul Branford Marsakis Quartet

Christian McBride’s New Jawn Christian McBride’s New Jawn

Come What May Joshua Redman Quartet

Лучший альбом большого джазового ансамбля

Победитель

The Omni-American Book Club Brian Lynch Big Band

Номинанты

Triple Helix Anat Cohen Tentet

Dancer In Nowhere Miho Hazama

Hidding Out Mike Holober & The Gotham Jazz Orchestra

One Day Wonder Terraza Big Band

Лучший альбом латинского джаза

Победитель

Antidote Chick Corea & the Spanish Heart Band

Номинанты

Sorte! Music by John Finbury Thalma de Freitas With Vitor Gonçalves, John Patitucci, Chico Pinheiro, Rogerio Boccato & Duduka Da Fonseca
Una Noche Con Ruben Blades Jazz At Lincoln Center Orchestra With Wynton Marsalis Featuring Rubén Blades

Carib David Sanchez

Sonero: The Music Of Ishmael Rivera Miguel Zenon

Лучший альбом госпел

Победитель

Long Live Love Kirk Franklin

Номинанты

Goshen Donald Lawrence Presents The Tri -City Singers

Tunnel Vision Gene Moore

Settle Here William Murphy

Something Happening! A Christmas Album CeCe Winans

Лучший альбом американа

Победитель

Oklahoma Keb’ Mo’

Номинанты

Years To Burn Calexico And Iron & Wine

Who Are You Now Madison Cunningham

Tales Of America J.S. Ondara

Walk Through Fire Yola

Лучший альбом традиционного блюза

Победитель

Tall, Dark & Handsome Delbert McClinton & Self-Made Men + Dana

Номинанты

Kingfish Christone "Kingfish" Ingram

Sitting On Top Of The Blues Bobby Rush
Baby, Please Come Home Jimmie Vaughan
Spectacular Class Jontavious Willis

Лучший альбом современного блюза

Победитель

This Land Gary Clark Jr.

Номинанты

Venom & Faith Larkin Poe
Brighter Days Robert Randolph & The Family Band

Somebody Save Me Sugaray Rayford
Keep On Southern Avenue

Лучший альбом фолк

Победитель

Patty Griffin Patty Griffin

Номинанты

My Finest Work Yet Andrew Bird
Rearrange My Heart Che Apalache
Evening Machines Gregory Alan Isakov
Front Porch Joy Williams

Лучший альбом world music

Победитель

Celia Angelique Kidjo

Номинанты

Gece Altin Gün
What Heat Bokanté & Metropole Orkest Conducted By Jules Buckley
African Giant Burna Boy
Fanm D’Ayiti Nathalie Joachim With Spektral Quartet

Лучшая инструментальная композиция

Победитель

Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite John Williams

Номинанты

Begin Again Fred Hersch, composer (Fred Hersch & The WDR Big Band Conducted By Vince Mendoza)
Crucible For Crisis Brian Lynch, composer (Brian Lynch Big Band)
Love, A Beautiful Force Vince Mendoza, composer (Vince Mendoza, Terell Stafford, Dick Oatts & Temple University Studio Orchestra)

Walkin’ Funny Christian McBride, composer (Christian McBride)

Лучшая аранжировка, инструментальная или а капелла

Победитель

Moon River Jacob Collier

Номинанты

Blue Skies Kris Bowers, arranger (Kris Bowers)
Hedwig’s Theme John Williams, arranger (Anne-Sophie Mutter & John Williams)
La Novena Emilio Solla, arranger (Emilio Solla Tango Jazz Orchestra)
Love, A Beautiful Force Vince Mendoza, arranger (Vince Mendoza, Terell Stafford, Dick Oatts & Temple University Studio Orchestra)

Леонид АУСКЕРН


автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США

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