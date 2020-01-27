27 января, зал Стейплс в Лос-Анджелесе, торжественная церемония награждения победителей уже 62-й по счету премии Грэмми. В этом году она была окрашена в несколько минорные тона: вся Америка скорбит по поводу гибели в вертолетной аварии выдающегося баскетболиста Коби Брайанта, который вдобавок играл именно за Los Angeles Lakers и именно в зале Стейплс команда проводила свои домашние матчи. Но … show must go on! Церемонию никто отменять не стал и счастливые победители в 84 категориях получили свои «золотые граммофончики». Традиционно приводим список победителей и номинантов в близких нам категориях. С удовольствием отмечаем, что рецензии на два альбома-лауреата Грэмми -2020 публиковались на наших страницах: это лучший альбом world music Celia от Анжелик Киджо и лучший альбом большого джазового состава The Omni-American Book Club биг-бэнда Брайана Линча. Отметим, что уменьшившееся в последние годы количество джазовых категорий джазмены компенсируют наградами за лучшую инструментальную композицию: среди номинантов сплошные мастера джаза. Аналогично известный блюзмен Кеб Мо на этот раз получил Грэмми в категории «Американа». Список же тех, о ком хочется рассказать, выглядит так:
Лучшийальбомсовременнойинструментальноймузыки
Победитель
Mettavolution Rodrigo y Gabriela
Номинанты
Ancestral Recall Christian Scott aTunde Adjuah
Star People Nation Theo Crocker
Beat Music! Beat Music! Beat Music! Mark Guiliana
Elevate Lettuce
Лучший альбом вокального джаза
Победитель
12 Little Spells Esperanza Spalding
Номинанты
Thirsty Ghost Sara Gazarek
Love And Liberation Jazzmeja Horn
Alone Together Catherine Russell
Screenplay Tierney Sutton Band
Лучшee импровизационное джазовое соло
Победитель
Sozinho Randy Brecker
Номинанты
Elsewhere Melissa Aldana
Tomorrow Is A Question Julian Lage
The Windup Branford Marsalis
Sightseeing Christiane McBride
Лучший альбом инструментальногоджаза
Победитель
Finding Gabriel Brad Mehldau
Номинанты
In The Key Of The Universe Joey DeFrancesco
The Secret Between The Shadow And The Soul Branford Marsakis Quartet
Christian McBride’s New Jawn Christian McBride’s New Jawn
Come What May Joshua Redman Quartet
Лучший альбом большого джазового ансамбля
Победитель
The Omni-American Book Club Brian Lynch Big Band
Номинанты
Triple Helix Anat Cohen Tentet
Dancer In Nowhere Miho Hazama
Hidding Out Mike Holober & The Gotham Jazz Orchestra
One Day Wonder Terraza Big Band
Лучший альбом латинского джаза
Победитель
Antidote Chick Corea & the Spanish Heart Band
Номинанты
Sorte! Music by John Finbury Thalma de Freitas With Vitor Gonçalves, John Patitucci, Chico Pinheiro, Rogerio Boccato & Duduka Da Fonseca
Una Noche Con Ruben Blades Jazz At Lincoln Center Orchestra With Wynton Marsalis Featuring Rubén Blades
Carib David Sanchez
Sonero: The Music Of Ishmael Rivera Miguel Zenon
Лучший альбом госпел
Победитель
Long Live Love Kirk Franklin
Номинанты
Goshen Donald Lawrence Presents The Tri -City Singers
Tunnel Vision Gene Moore
Settle Here William Murphy
Something Happening! A Christmas Album CeCe Winans
Лучший альбом американа
Победитель
Oklahoma Keb’ Mo’
Номинанты
Years To Burn Calexico And Iron & Wine
Who Are You Now Madison Cunningham
Tales Of America J.S. Ondara
Walk Through Fire Yola
Лучший альбом традиционного блюза
Победитель
Tall, Dark & Handsome Delbert McClinton & Self-Made Men + Dana
Номинанты
Kingfish Christone "Kingfish" Ingram
Sitting On Top Of The Blues Bobby Rush
Baby, Please Come Home Jimmie Vaughan
Spectacular Class Jontavious Willis
Лучший альбом современного блюза
Победитель
This Land Gary Clark Jr.
Номинанты
Venom & Faith Larkin Poe
Brighter Days Robert Randolph & The Family Band
Somebody Save Me Sugaray Rayford
Keep On Southern Avenue
Лучший альбомфолк
Победитель
Patty Griffin Patty Griffin
Номинанты
My Finest Work Yet Andrew Bird
Rearrange My Heart Che Apalache
Evening Machines Gregory Alan Isakov
Front Porch Joy Williams
Лучший альбом world music
Победитель
Celia Angelique Kidjo
Номинанты
Gece Altin Gün
What Heat Bokanté & Metropole Orkest Conducted By Jules Buckley
African Giant Burna Boy
Fanm D’Ayiti Nathalie Joachim With Spektral Quartet
Лучшая инструментальная композиция
Победитель
Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite John Williams
Номинанты
Begin Again Fred Hersch, composer (Fred Hersch & The WDR Big Band Conducted By Vince Mendoza)
Crucible For Crisis Brian Lynch, composer (Brian Lynch Big Band)
Love, A Beautiful Force Vince Mendoza, composer (Vince Mendoza, Terell Stafford, Dick Oatts & Temple University Studio Orchestra)
Walkin’ Funny Christian McBride, composer (Christian McBride)
Лучшая аранжировка, инструментальная или а капелла
Победитель
Moon River Jacob Collier
Номинанты
Blue Skies Kris Bowers, arranger (Kris Bowers)
Hedwig’s Theme John Williams, arranger (Anne-Sophie Mutter & John Williams)
La Novena Emilio Solla, arranger (Emilio Solla Tango Jazz Orchestra)
Love, A Beautiful Force Vince Mendoza, arranger (Vince Mendoza, Terell Stafford, Dick Oatts & Temple University Studio Orchestra)
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