Грэмми – 2024

4 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 66-я по счету церемония вручения премий Грэмми – наиболее престижной награды в мире музыки. На ней были отмечены лучшие записи, композиции и исполнители за год, дающий право на получение премии — с 1 октября 2022 года по 15 сентября 2023 года. На этот раз в «больших категориях» представителей интересующих нас направлений не было. Всего же категорий в этот раз было 94, причем «нашего полку» прибыло: появилась категория «лучший альтернативный джазовый альбом». Категории world music окончательно превратились в global music. Из победителей и номинантов в близких нашему сайту категориях отметим новый успех Самары Джой (Лучшее джазовое выступление), давно заслуженный триумф 80-летней Джони Митчелл (Лучший фолк-альбом) и не менее заслуженную награду к юбилею Shakti (Лучший альбом global music). Ниже приводим выдержки из полного списка победителей и номинантов.
29 Best Jazz Performance
Movement 18' (Heroes)
Jon Batiste
Basquiat
Lakecia Benjamin
Vulnerable (Live)
Adam Blackstone Featuring The Baylor Project & Russell Ferranté
But Not For Me
Fred Hersch & Esperanza Spalding
Tight - WINNER
Samara Joy
30 Best Jazz Vocal Album
For Ella 2
Patti Austin Featuring Gordon Goodwin's Big Phat Band
Alive At The Village Vanguard
Fred Hersch & Esperanza Spalding
По традиции в каждом первом номере за очередной год редакция журнала Jazz Forum знакомит с итогами опроса своих читателей, которые определяли лучших из лучших в польском джазе. Тираж издания (8 тысяч) позволяет говорить о том, что итоги голосования ...
Американский фонд The Clearwater Foundation присудил премию Power of Song Award Дэвиду Амраму (David Amram). Газета Boston Globe назвала этого композитора, актера, музыканта «человеком Ренессанса в американской музыке». И если говорить о ...
Канадский флейтист Билл МакБирни (Bill McBirnie) был назван победителем конкурса джазовых флейтистов, проходившего в рамках 40-го ежегодного конгресса Национальной Ассоциации флейтистов, проводившегося с 9 по 12 августа в Лас-Вегасе. Наши постоянные ...
С середины 60-х годов прошлого века National Endowment for the Arts (NEA), независимое федеральное агентство, созданное по решению Конгресса США, оказывает всестороннюю значительную поддержку развитию различных видов искусства в США. С 1982 года NEA ...
В 16-й раз вручены ежегодные премии в области джаза американской Ассоциацией джазовых журналистов – организацией, основанной в 1987 году и объединяющей в своих рядах более 300 ведущих критиков и журналистов США и других стран. Продюсером ...
Молодой трубач Ройбен Фаулер (Reuben Fowler) стал обладателем престижной британской джазовой премии имени Кенни Уиллера за 2012 год. Одним из важных бонусов для лауреата является право записать дебютный альбом в качестве лидера на лейбле Edition ...
В Мемфисе, Теннеси 10 мая прошла 33-я по счету церемония вручения Blues Music Awards – высших наград в сфере блюза, вручаемых Blues Foundation. Раньше эта премия называлась премией Хэнди. Главные триумфаторы года – это Таб Бенуа, который ...
В этом году на церемонию вручения премий Американской Академии звукозаписи особый отпечаток наложила внезапная смерть знаменитой певицы Уитни Хьюстон. Тем не менее, 12 февраля в Лос-Анджелесе были вручены все 78 Золотых граммофончиков – ...
11 июня состоялась ежегодная церемония вручения наград Ассоциации джазовых журналистов США. Это в определенной степени "момент истины" для джаза, определяющий сравнительные позиции сильнейших мастеров этого вида искусства на сегодняшний день. ...
5 мая в Мемфисе, Теннеси уже в 32-й раз прошла ежегодная церемония вручения Blues Awards, высших наград в области блюза, присуждаемых организацией Blues Foundation. Раньше эта премия называлась премией Хэнди. Обладатель Грэмми этого года Бадди Гай ...
В этом году обошлось без экспериментов с датами. 53-я по счету церемония вручения самых престижных наград в мире музыки прошла, как обычно, в феврале. Накануне Дня Св. Валентина были объявлены имена обладателей Золотых граммофончиков – Награды ...
14 июня были названы имена обладателей наград американской Ассоциации джазовых журналистов за 2010 год. Список лауреатов весьма любопытен. Изучая его, можно констатировать успех амеро-индийских музыкантов – здесь и Виджай Айер, и Рудреш ...