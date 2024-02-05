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Грэмми – 2024

05.02.2024
Грэмми – 2024

4 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 66-я по счету церемония вручения премий Грэмми – наиболее престижной награды в мире музыки. На ней были отмечены лучшие записи, композиции и исполнители за год, дающий право на получение премии — с 1 октября 2022 года по 15 сентября 2023 года. На этот раз в «больших категориях» представителей интересующих нас направлений не было. Всего же категорий в этот раз было 94, причем «нашего полку» прибыло: появилась категория «лучший альтернативный джазовый альбом». Категории world music окончательно превратились в global music. Из победителей и номинантов в близких нашему сайту категориях отметим новый успех Самары Джой (Лучшее джазовое выступление), давно заслуженный триумф 80-летней Джони Митчелл (Лучший фолк-альбом) и не менее заслуженную награду к юбилею Shakti (Лучший альбом global music). Ниже приводим выдержки из полного списка победителей и номинантов.

  • 29 Best Jazz Performance
  • Movement 18' (Heroes)
    Jon Batiste
  • Basquiat
    Lakecia Benjamin
  • Vulnerable (Live)
    Adam Blackstone Featuring The Baylor Project & Russell Ferranté
  • But Not For Me
    Fred Hersch & Esperanza Spalding
  • Tight - WINNER
    Samara Joy
  • 30 Best Jazz Vocal Album
  • For Ella 2
    Patti Austin Featuring Gordon Goodwin's Big Phat Band
  • Alive At The Village Vanguard
    Fred Hersch & Esperanza Spalding
  • Lean In
    Gretchen Parlato & Lionel Loueke
  • Mélusine
    Cécile McLorin Salvant
  • How Love Begins - WINNER
    Nicole Zuraitis
  • 31 Best Jazz Instrumental Album
  • The Source
    Kenny Barron
  • Phoenix
    Lakecia Benjamin
  • Legacy: The Instrumental Jawn
    Adam Blackstone
  • The Winds Of Change - WINNER
    Billy Childs
  • Dream Box
    Pat Metheny
  • 32 Best Large Jazz Ensemble Album
  • The Chick Corea Symphony Tribute - Ritmo
    ADDA Simfònica, Josep Vicent, Emilio Solla
  • Dynamic Maximum Tension
    Darcy James Argue's Secret Society
  • Basie Swings The Blues - WINNER
    The Count Basie Orchestra Directed By Scotty Barnhart
  • Olympians
    Vince Mendoza & Metropole Orkest
  • The Charles Mingus Centennial Sessions
    Mingus Big Band
  • 33 Best Latin Jazz Album
  • Quietude
    Eliane Elias
  • My Heart Speaks
    Ivan Lins With The Tblisi Symphony Orchestra
  • Vox Humana
    Bobby Sanabria Multiverse Big Band
  • Cometa
    Luciana Souza & Trio Corrente
  • El Arte Del Bolero Vol. 2 - WINNER
    Miguel Zenón & Luis Perdomo
  • 34 Best Alternative Jazz Album
  • Love In Exile
    Arooj Aftab, Vijay Iyer, Shahzad Ismaily
  • Quality Over Opinion
    Louis Cole
  • SuperBlue: The Iridescent Spree
    Kurt Elling, Charlie Hunter, SuperBlue
  • Live At The Piano
    Cory Henry
  • The Omnichord Real Book - WINNER
    Meshell Ndegeocello
  • 36 Best Contemporary Instrumental Album
  • As We Speak - WINNER
    Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer, Featuring Rakesh Chaurasia
  • On Becoming
    House Of Waters
  • Jazz Hands
    Bob James
  • The Layers
    Julian Lage
  • All One
    Ben Wendel
  • 42 Best American Roots Performance
  • Butterfly
    Jon Batiste
  • Heaven Help Us All
    The Blind Boys Of Alabama
  • Inventing The Wheel
    Madison Cunningham
  • You Louisiana Man
    Rhiannon Giddens
  • Eve Was Black - WINNER
    Allison Russell
  • 44 Best American Roots Song
  • Blank Page
    Michael Trotter Jr. & Tanya Trotter, songwriters (The War And Treaty)
  • California Sober
    Aaron Allen, William Apostol & Jon Weisberger, songwriters (Billy Strings Featuring Willie Nelson)
  • Cast Iron Skillet - WINNER
    Jason Isbell, songwriter (Jason Isbell And The 400 Unit)
  • Dear Insecurity
    Brandy Clark & Michael Pollack, songwriters (Brandy Clark Featuring Brandi Carlile)
  • The Returner
    Drew Lindsay, JT Nero & Allison Russell, songwriters (Allison Russell)
  • 45 Best Americana Album
  • Brandy Clark
    Brandy Clark
  • The Chicago Sessions
    Rodney Crowell
  • You're The One
    Rhiannon Giddens
  • Weathervanes - WINNER
    Jason Isbell And The 400 Unit
  • The Returner
    Allison Russell
  • 47 Best Traditional Blues Album
  • Ridin'
    Eric Bibb
  • The Soul Side Of Sipp
    Sipp
  • Life Don't Miss Nobody
    Tracy Nelson
  • Teardrops For Magic Slim Live At Rosa's Lounge
    John Primer
  • All My Love For You - WINNER
    Bobby Rush
  • 48 Best Contemporary Blues Album
  • Samantha Fish And Jesse Dayton
  • Healing Time
    Ruthie Foster
  • Live In London
    Christone "Kingfish" Ingram
  • Blood Harmony - WINNER
    Larkin Poe
  • LaVette!
    Bettye LaVette
  • 49 Best Folk Album
  • Traveling Wildfire
    Dom Flemons
  • I Only See The Moon
    The Milk Carton Kids
  • Joni Mitchell At Newport [Live] - WINNER
    Joni Mitchell
  • Celebrants
    Nickel Creek
  • Jubilee
    Old Crow Medicine Show
  • Seven Psalms
    Paul Simon
  • Folkocracy
    Rufus Wainwright
  • 53 Best Gospel Album
  • I Love You
    Erica Campbell
  • Hymns (Live)
    Tasha Cobbs Leonard
  • The Maverick Way
    Maverick City Music
  • My Truth
    Jonathan McReynolds
  • All Things New: Live In Orlando - WINNER
    Tye Tribbett
  • 55 Best Roots Gospel Album
  • Tribute To The King
    The Blackwood Brothers Quartet
  • Echoes Of The South - WINNER
    Blind Boys Of Alabama
  • Songs That Pulled Me Through The Tough Times
    Becky Isaacs Bowman
  • Meet Me At The Cross
    Brian Free & Assurance
  • Shine: The Darker The Night The Brighter The Light
    Gaither Vocal Band
  • 61 Best Global Music Performance
  • Shadow Forces
    Arooj Aftab, Vijay Iyer & Shahzad Ismaily
  • Alone
    Burna Boy
  • FEEL
    Davido
  • Milagro Y Desastre
    Silvana Estrada
  • Abundance In Millets
    Falu & Gaurav Shah (Featuring PM Narendra Modi)
  • Pashto - WINNER
    Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain Featuring Rakesh Chaurasia
  • Todo Colores
    Ibrahim Maalouf Featuring Cimafunk & Tank And The Bangas
  • 63 Best Global Music Album
  • Epifanías
    Susana Baca
  • History
    Bokanté
  • I Told Them...
    Burna Boy
  • Timeless
    Davido
  • This Moment - WINNER
    Shakti
  • 64 Best Instrumental Composition
  • Amerikkan Skin
    Lakecia Benjamin, composer (Lakecia Benjamin Featuring Angela Davis)
  • Can You Hear The Music
    Ludwig Göransson, composer (Ludwig Göransson)
  • Cutey And The Dragon
    Gordon Goodwin & Raymond Scott, composers (Quartet San Francisco Featuring Gordon Goodwin's Big Phat Band)
  • Helena's Theme - WINNER
    John Williams, composer (John Williams)
  • Motion
    Edgar Meyer, composer (Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain Featuring Rakesh Chaurasia)

Леонид АУСКЕРН



автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США


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