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Главная » премии

Грэмми – 2021

16.03.2021

Грэмми – 2021
Торжественная церемония вручения наград американской Академии грамзаписи состоялась 15 марта в зале Стейплс в Лос-Анджелесе. В заочное соревнование в 63-й раз вступали альбомы, выпущенные в период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. Лучшие из лучших получили заветные золотые граммофончики. Как обычно, знакомим наших читателей с победителями и номинантами в «наших» из всех 83 категорий. Отметим очередной, но на сей раз посмертный успех Чика Кориа. Итак:

  1. Best Improvised Jazz Solo
  • GUINNEVERE
    Christian Scott aTunde Adjuah, soloist
    Track from: Axiom
  • PACHAMAMA
    Regina Carter, soloist
    Track from: Ona (Thana Alexa)
  • CELIA
    Gerald Clayton, soloist
  • ALL BLUES - WINNER
    Chick Corea, soloist
    Track from: Trilogy 2 (Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade)
  • MOE HONK
    Joshua Redman, soloist
    Track from: RoundAgain (Redman Mehldau McBride Blade)
  1. Best Jazz Vocal Album



ONA
Thana Alexa
  • SECRETS ARE THE BEST STORIES - WINNER
    Kurt Elling Featuring Danilo Pérez
  • MODERN ANCESTORS
    Carmen Lundy
  • HOLY ROOM: LIVE AT ALTE OPER
    Somi With Frankfurt Radio Big Band Conducted By John Beasley
  • WHAT'S THE HURRY
    Kenny Washington
  1. Best Jazz Instrumental Album
    .
  • ON THE TENDER SPOT OF EVERY CALLOUSED MOMENT
    Ambrose Akinmusire
  • WAITING GAME
    Terri Lyne Carrington + Social Science
  • HAPPENING: LIVE AT THE VILLAGE VANGUARD
    Gerald Clayton
  • TRILOGY 2 - WINNER
    Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
  • ROUNDAGAIN
    Redman Mehldau McBride Blade
  1. Best Large Jazz Ensemble Album



DIALOGUES ON RACE
Gregg August
  • MONK'ESTRA PLAYS JOHN BEASLEY
    John Beasley’s MONK’estra
  • THE INTANGIBLE BETWEEN
    Orrin Evans And The Captain Black Big Band
  • SONGS YOU LIKE A LOT
    John Hollenbeck With Theo Bleckmann, Kate McGarry, Gary Versace And The Frankfurt Radio Big Band
  • DATA LORDS - WINNER
    Maria Schneider Orchestra
  1. Best Latin Jazz Album



TRADICIONES
Afro-Peruvian Jazz Orchestra
  • FOUR QUESTIONS - WINNER
    Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra
  • CITY OF DREAMS
    Chico Pinheiro
  • VIENTO Y TIEMPO - LIVE AT BLUE NOTE TOKYO
    Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola
  • TRANE'S DELIGHT
    Poncho Sanchez
  1. Best Gospel Album



2ECOND WIND: READY
Anthony Brown & group therAPy
  • MY TRIBUTE
    Myron Butler
  • CHOIRMASTER
    Ricky Dillard
  • GOSPEL ACCORDING TO PJ - WINNER
    PJ Morton
  • KIERRA
    Kierra Sheard
  1. Best Americana Album



OLD FLOWERS
Courtney Marie Andrews
  • TERMS OF SURRENDER
    Hiss Golden Messenger
  • WORLD ON THE GROUND - WINNER
    Sarah Jarosz
  • EL DORADO
    Marcus King
  • GOOD SOULS BETTER ANGELS
    Lucinda Williams
  1. Best Traditional Blues Album



ALL MY DUES ARE PAID
Frank Bey
  • YOU MAKE ME FEEL
    Don Bryant
  • THAT'S WHAT I HEARD
    Robert Cray Band
  • CYPRESS GROVE
    Jimmy "Duck" Holmes
  • RAWER THAN RAW - WINNER
    Bobby Rush
  1. Best Contemporary Blues Album
    .
  • HAVE YOU LOST YOUR MIND YET? - WINNER
    Fantastic Negrito
  • LIVE AT THE PARAMOUNT
    Ruthie Foster Big Band
  • THE JUICE
    Love
  • BLACKBIRDS
    Bettye LaVette
  • UP AND ROLLING
    North Mississippi Allstars
  1. Best Folk Album



BONNY LIGHT HORSEMAN
Bonny Light Horseman
  • THANKS FOR THE DANCE
    Leonard Cohen
  • SONG FOR OUR DAUGHTER
    Laura Marling
  • SATURN RETURN
    The Secret Sisters
  • ALL THE GOOD TIMES - WINNER
    Gillian Welch & David Rawlings
  1. Best Global Music Album



FU CHRONICLES
Antibalas
  • TWICE AS TALL - WINNER
    Burna Boy
  • AGORA
    Bebel Gilberto
  • LOVE LETTERS
    Anoushka Shankar
  • AMADJAR
    Tinariwen
  1. Best Instrumental Composition

  • BABY JACK
    Arturo O'Farrill, composer (Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra)
  • BE WATER II
    Christian Sands, composer (Christian Sands)
  • PLUMFIELD
    Alexandre Desplat, composer (Alexandre Desplat)
  • SPUTNIK - WINNER
    Maria Schneider, composer (Maria Schneider)
  • STRATA
    Remy Le Boeuf, composer (Remy Le Boeuf's Assembly Of Shadows Featuring Anna Webber & Eric Miller)


страна
США

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