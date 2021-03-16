Грэмми – 2021

Торжественная церемония вручения наград американской Академии грамзаписи состоялась 15 марта в зале Стейплс в Лос-Анджелесе. В заочное соревнование в 63-й раз вступали альбомы, выпущенные в период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. Лучшие из лучших получили заветные золотые граммофончики. Как обычно, знакомим наших читателей с победителями и номинантами в «наших» из всех 83 категорий. Отметим очередной, но на сей раз посмертный успех Чика Кориа. Итак:
Best Improvised Jazz Solo
GUINNEVERE
Christian Scott aTunde Adjuah, soloist
Track from: Axiom
PACHAMAMA
Regina Carter, soloist
Track from: Ona (Thana Alexa)
CELIA
Gerald Clayton, soloist
ALL BLUES - WINNER Chick Corea, soloist Track from: Trilogy 2 (Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade)
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