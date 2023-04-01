Круиз с Крисом Ботти

Выступления на круизных морских лайнерах – отличный способ совместить приятное с весьма весомым заработком для многих джазовых музыкантов. Американская фирма

Jazz Cruises специализируется, как понятно из ее названия, на джазовых круизах с 2001 года. Знаменитый и очень успешный в коммерческом плане трубач Крис Ботти, чья известность вышла далеко за рамки чисто джазовых кругов, сотрудничает с этой организацией настолько плотно, что у него есть собственная программа: Chris Botti at Sea. В ее рамках Ботти лично занимается подбором программ, приглашением музыкантов и все, что касается концертов во время морских круизов.

В настоящее время Крис готовит команду для рейса, который состоится в период с 8 по 15 февраля 2024 года из Майами к карибским островам Аруба и Кюрасао в рамках Celebrity Cruises’ Summit. Лайнер примет 2100 туристов, а Ботти формирует состав музыкантов, которые отправятся по Карибскому морю вмести с ними. Среди участников уже числятся Дэвид Фостер, Грегори Портер, Катарин МакФи, Мелоди Гардо, Кеб Мо, Эрик Мариенталь, Эммет Коэн (в качестве музыкального руководителя), Рэнди Брэкер, Уиклиф Гордон и, разумеется, Chris Botti Band. Новейшие добавления к этому списку: новая звезда джазового вокала, получившая в этом году Грэмми Самара Джой, знаменитая джазовая и госпельная вокальная группа Take 6 и вокалист Хосе Джеймс. Да, скучать туристам не придется…

Леонид АУСКЕРН