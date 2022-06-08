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Jazztopad в Нью-Йорке

08.06.2022


Jazztopad в Нью-Йорке
Вроцлавский Jazztopad – один из самых значительных джазовых фестивалей в Польше, тут всегда много гостей со всего мира. В 2014 году Вроцлав посетил программный директор Jazz at Lincoln Center в Нью-Йорке Джейсон Олейн, под впечатлением от фестиваля предложивший организовать ежегодный мини- Jazztopad в Нью-Йорке, где ведущие мастера джаза и импровизационной музыки Нью-Йорка выступали бы совместно с польскими музыкантами – представителями одной из самых сильных джазовых школ Европы. Идея оказалась плодотворной: каждый год в Нью-Йорк приезжали яркие гости, которые выступали здесь вместе с такими людьми, как Чарльз Ллойд, Уэйн Шортер, Виджай Айер, Джейсон Моран, Ури Кейн и Джеймс Брэндон Льюис. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии сложившаяся уже традиция прервалась. Но в этом году, с 19 по 25 июня Jazztopad в Нью-Йорке вновь состоится, уже в шестой раз.

Одной из двух ярких команд из Польши станет секстет Камила Петровича. Премьера третьего альбома этого коллектива Weird Heaven состоится в Нью-Йорке на сцене Dizzy’s Club Coca Cola. Два предыдущих альбома коллектива вызвали широкий резонанс в Польше и были номиниррованы на премию Фридерик. В состав ансамбля помимо лидера, пианиста и композитора Камила Петровича входят трубач Томаш Домбровский, альт-саксофонист Куба Вицек, тенор-саксофонист Петр Хецкий, басист Анджей Свес и ударник Кшиштоф Шманда. Помимо этой программы, секстет в целом даст концерт 24 июня с флейтисткой Джейми Баум, а 19 июня Петрович и Домбровский будут играть с легендой Даунтауна, саксофонистом Тимом Берном и Кейт Джентиле (ударные).

Второй гость Нью-Йорка – квартет им. Лютославского. Этот классический струнный квартет исполняет не только произведения Витольда Лютославского, но и плодотворно сотрудничает с фестивалем Jazztopad. В рамках нью-йоркских выступлений состоится премьера программы These are soulful days для тенор-саксофона (Джеймс Брэндон Льюис) и струнного квартета. Кроме того, Lutosławski Quartet даст совместные концерты с пианистом Ури Кейном, а также с группой Acrobat басиста и композитора Майкла Бейтса, где будут исполняться произведения Лютославского в аранжировках Бейтса.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Польша, США
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