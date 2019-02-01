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"Мыс Луны" - «Лунные Народные Сказки» (полная версия)
01.02.2019
Ну что ж, все, как было обещано: ровно год назад московский ансамбль “Мыс Луны” выпустил инструментальный альбом «Лунные Народные Сказки», объявив одновременно о подготовке полной версии этой же программы с текстами на русском и английском языках. И вот, в январе 2019 года ArtBeat Music издал «Лунные Народные Сказки» уже в полной версии – как в сетевом, так и в физическом варианте. В нашем обзоре дана обложка именно сетевой версии, а вот аудиофилы могут стать обладателями альбома из трех дисков и буклета с текстами (он же – книжка со сказками) на двух языках. И, уверен, не пожалеют об этом: очень красивый альбом, в том числе и эстетически. Классно, стильно и с душой поработали художник Арсений Лапин и дизайнер Александр Медведев. ArtBeat Music есть чем гордиться.
Но, полюбовавшись на обложку, пора перейти и к содержанию. Разумеется, инструментальная версия, о которой мы писали год назад, вполне самоценна. Более того, музыкальные достоинства проекта (весьма высокие!) лучше всего смаковать именно здесь. И еще раз более того – развивать свою (или своего ребенка) фантазию лучше всего тоже именно здесь. Прослушав весь альбом, я, признаться, чуть взгрустнул: со своими трактовками сюжетов восьми «лунных сказок» проекта попал пальцем в небо… А потом грустить перестал: что хочу, то и придумываю, чего и вам и вашим детям желаю. Другой вопрос, что обаяние (это не для красного словца!) текстов русскоязычной версии «сказок» не менее мощно. Эта часть полной версии напомнила мне давний релиз еще советской фирмы «Мелодия» - «Алиса в стране чудес» с песнями-стихами Владимира Высоцкого. Понятно, в музыкальном смысле «Мыс Луны», на мой вкус, неизмеримо выше, столь же понятно, что песни Высоцкого и прозаические сказки «лунатиков» сравнивать некорректно, но сходство здесь в ином: и тот, и другой проект – это замечательный подарок, что называется, «для всей семьи». Тексты замечательные – мягкий юмор, богатая фантазия, «сказовая», как и положено, манера их подачи: все здорово! Мой персональный фаворит – восхитительное «Путешествие Колобка, или 80 дней по сусекам» с превращением героя русской народной сказки в… нет-нет, не буду портить удовольствие слушателям. Адресат англоязычной части проекта, видимо, в основном предполагается за пределами территории бывшего СССР. Но и здесь немало лакомых моментов для отечественного любителя музыки, взять хотя бы участие в «О чем молчит павлин (Восточная)» Трея Ганна из King Crimson. А вообще, проект получился в полном смысле слова интернациональным: над ним работали представители четырех стран.
…В полнолуние с особым интересом поглядываю на желтый диск в ночном небе: Ольга Шотландия и ее коллеги-лунатики наверняка ведь замышляют что-то еще. Что последует вслед за столь масштабным проектом? Очень надеюсь, что «Мыс Луны» и в дальнейшнм не разочарует своих поклонников, число которых, благодаря «Лунным народным сказкам» наверняка выросло. © 2019 ArtBeat Music 3СD(Ольга Шотландия – флейта, блокфлейты, тин висл, мандолина, спринг драм, звуковые эффекты, VSTi , рассказчик; Андрей Шашков – бас-гитара, басовая блокфлейта, вокал, рассказчик; Роман Смирнов – гитары, стиральная доска old school custom, вокал, рассказчик; Приглашенные музыканты: Павел Булак – клавишные (3); Григорий Шелехов – барабаны (3, 7); Александр Коваль – барабаны (4, 8); Шахид Рашид – вокал (8); Приглашенные рассказчики: Настя Постникова («Ива Нова», 2); Максим Кучеренко («Ундервуд», 3); Трей Ганн (King Crimson, 8, английская версия); Озма Нагатовна (Absent Sunday, английская версия); Аня «Умка» Герасимова (интернет-сингл «О чем молчит павлин»); Андрей Бабаев в роли плачущего Лешего (4); Шахид Рашид (урду), 8); Линк предоставила Ольга Шотландия Леонид АУСКЕРН
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