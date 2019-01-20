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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Dave Rudolph Quintet - Resonance

стиль:
20.01.2019

Dave Rudolph Quintet - Resonance
Жил и работал в Тампе, штат Флорида джазовый барабабанщик Дэйв Рудольф. Вообще-то он родом с Севера, из Питтсбурга. Там впервые в одиннадцатилетнем возрасте Дэйв сел за ударную установку, играя, естественно, рок. Но уже в 17 лет, услышав волшебную музыку Чика Кориа и его Return To Forever, заинтересовался джазом, который и стал его судьбой. После учебы в Университете Южной Флориды Рудольф остался в «Солнечном штате», как называют Флориду американцы, и с годами стал здесь уважаемым мастером своего дела, востребованным сайдменом хорошего уровня. Только вряд ли многие за пределами Флориды, не говоря уже о других странах, знали о существовании этого музыканта.

В феврале 2018 года Дэйв Рудольф похоронил свою близкую подругу, певицу Джессику Хитабайдл. И это печальное событие дало совершенно неожиданный импульс его творческим амбициям. Собрав квинтет с участием хорошо ему знакомых местных музыкантов, включая осевшего во Флориде испанского пианиста Пабло Аренсибия, Рудольф предложил ему программу из девяти своих собственных сочинений, которые и составили альбом Resonance, первый альбом Дэйва в качестве лидера, посвященный, конечно же, Джессике Хитабайдл.

В качестве образцов для композиторского творчества, по словам автора liner notes альбома, известного критика Скотта Янова, Рудольфу служили работы Кенни Уилера, Уэйна Шортера, Майкла Брекера, Пата Мэтини и Билла Фризелла. Не знаю, в каких пьесах альбома внимательный и компетентный слушатель обнаружит их влияние, но работа Рудольфа заслуживает самого пристального интереса и сама по себе. Квинтет Рудольфа с солирующими гитаристом, тенор-саксофонистом и пианистом, с многочисленными перекличками и диалогами инструменталистов, с интересными мелодическими решениями и разнообразной ритмикой, играет так, словно эта работа для музыкантов ансамбля – уже далеко не первая. Запоминаются такие пьесы, как баллада Whimsy, где и сам Дэйв показал класс солирования на ударных, мелодичная Those Clumsy Words, отличные соло гитары Никельсона и фортепьяно Аренсибии в стартовой Atonement. А в титульной композиции Resonance к голосам инструментов присоединила свой голос и приглашенная вокалистка Уитни Джеймс – это, возможно, самый эмоциональный трек альбома.

«Я хотел бы, чтобы мой квинтет продолжал играть и гастролировать, включая Европу, выступая перед новыми аудиториями зрителей», - эти слова Дэйва Рудольфа Янов приводит в конце своего эссе. Уровень игры, продемонстрированный квинтетом в Resonance, делает эти идеи своего лидера вполне реальными. Джазовых звезд, начинавших во Флориде, немало: вспомните, хотя бы Кеннонболла Эддерли. Возможно, в ближайшем будущем их станет больше еще на одну: Дэйв Рудольф.

© 2019 Dave Rudolph

9 tks / 55 mins

(LaRue Nickelson – g; Zach Bornheimer – ts; Pablo Arencibia – p; Alejandro Arenas – b; Dave Rudolph – dr; Whitney James – voc (tk 6);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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