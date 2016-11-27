Stefon Harris / Jacky Terrason - Kindred

И Стефон Харрис, и Джеки Террасон принадлежат к группе самых ярких и самых многообещающих молодых музыкантов в современном джазе. На счету обоих уже есть немало альбомов со своим именем на обложке. Пути Стефона и Джеки пересеклись в 2000 году в клубе «Вилледж Вангард», где они вместе отыграли неделю. Как оказалось, молодые люди настолько подошли друг другу в творческом плане, что несколько месяцев спустя встретились вновь в нью-йоркской студии «Аватар», где и родился их первый совместный альбом.
«Kindred» может показаться кому-то неожиданно строгим и выдержанным в классических (в джазовом смысле) тонах. В основу альбома Харрис и Террасон положили стандарты: «Body And Soul», «Summertime» (правда, в очень необычной интерпретации), What Is This Thing Called Love» Портера и так далее. Нашлось здесь место и для пьесы «John’s Abbey» Бада Пауэлла, пианиста, которого Террасон почитает за одного из своих главных учителей. Ну и, наконец, соавторы включили в альбом собственные сочинения: две композиции Террасона и одну Харриса.
Не хотелось бы повторять тривиальные фразы о блестящем взаимопонимании обоих музыкантов. Любой слушатель сам почувствует это чуть ли не с первых тактов первого же трека. Чуть больше часа умной, красивой и элегантной музыки, а также надежды на новые совместные проекты Стефона и Джеки дарит любителям джазового мэйнстрима этот диск. Blue Note
© & (p) 2001 Capitol
13 tks / 63 mins
(S.Harris - vib, marimba; J.Terrason - p; Tarus Mateen - b; Terreon Gully, Idris Muhammad - dr;) Леонид АУСКЕРН