Stefon Harris / Jacky Terrason - Kindred

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2001 г..

Stefon Harris / Jacky Terrason - Kindred

стиль:
27.11.2016

Stefon Harris / Jacky Terrason - Kindred
И Стефон Харрис, и Джеки Террасон принадлежат к группе самых ярких и самых многообещающих молодых музыкантов в современном джазе. На счету обоих уже есть немало альбомов со своим именем на обложке. Пути Стефона и Джеки пересеклись в 2000 году в клубе «Вилледж Вангард», где они вместе отыграли неделю. Как оказалось, молодые люди настолько подошли друг другу в творческом плане, что несколько месяцев спустя встретились вновь в нью-йоркской студии «Аватар», где и родился их первый совместный альбом.

«Kindred» может показаться кому-то неожиданно строгим и выдержанным в классических (в джазовом смысле) тонах. В основу альбома Харрис и Террасон положили стандарты: «Body And Soul», «Summertime» (правда, в очень необычной интерпретации), What Is This Thing Called Love» Портера и так далее. Нашлось здесь место и для пьесы «John’s Abbey» Бада Пауэлла, пианиста, которого Террасон почитает за одного из своих главных учителей. Ну и, наконец, соавторы включили в альбом собственные сочинения: две композиции Террасона и одну Харриса.

Не хотелось бы повторять тривиальные фразы о блестящем взаимопонимании обоих музыкантов. Любой слушатель сам почувствует это чуть ли не с первых тактов первого же трека. Чуть больше часа умной, красивой и элегантной музыки, а также надежды на новые совместные проекты Стефона и Джеки дарит любителям джазового мэйнстрима этот диск.

Blue Note
© & (p) 2001 Capitol
13 tks / 63 mins
(S.Harris - vib, marimba; J.Terrason - p; Tarus Mateen - b; Terreon Gully, Idris Muhammad - dr;)

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2001 г..
Don Byron - You Are # 6. More Music For Six Musicians Double Trouble - Been A Long Time Falkner Evans - Level Playing Field Fapu Lafertin Quintet & Tim Kliphuis - Fleur D’Ennui
© 2016 Jazz-квадрат