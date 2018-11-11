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20 лет секстету Амины Фигаровой

11.11.2018


20 лет секстету Амины Фигаровой
13 и 14 ноября 2018 года в нью-йоркском клубе Jazz Standard пианистка и композитор Амина Фигарова (Amina Figarova) празднует двадцатилетие своего секстета и представляет новый альбом Road To The Sun. Вместе с Аминой на сцену выйдут ее постоянные партнеры: супруг, флейтист Барт Платто, трубач Алекс Поуп Норрис, саксофонист Уэйн Эскофери, басист Люк Кертис и ударник Брайан Ричбург-мл., а также гости вечера, струнная группа.

Амина в этой связи вспоминает, что в 1998 году, выступая в составе студенческого биг-бэнда Института джаза им. Телониуса Монка, она мечтала о создании своего столь же классного, пусть и меньшего по составу коллектива. «Я не знала тогда, что это только начало прекрасного путешествия, которое продолжается по сей день, в котором каждый концерт, каждая запись – это новое начало, новый трепет, новая радость, которые я испытываю со своим ансамблем, возникшим как септет двадцать лет назад и превратившимся в секстет в 2005 году», - говорит Амина.

Азербайджанская пианистка Амина Фигарова сейчас живет в Нью-Йорке, а ее творческий путь начинался в родном Баку, еще в советские годы, когда еще школьницей она проявила незаурядный талант композитора. В 1982 году она поступила в Бакинскую консерваторию, в 1987 году стала победительницей конкурса композиторов СССР, а в 1992 году, уже из независимого Азербайджана уехала в Голландию, где продолжила учебу в консерватории Роттердама и увлеклась там джазом. Совершенствование мастерства было продолжено в знаменитом колледже Беркли в Бостоне, а затем в Thelonious Monk Jazz Colonу в Аспене, Колорадо. К 1999 году в ее дискографии насчитывалось уже три альбома. Со своим ансамблем она гастролирует по всему миру. Террористическое нападение 11 сентября в Нью-Йорке в 2001 году (Амина выступала тогда в здешнем известном клубе Blue Note) отразилось в ее масштабной работе September Suite. Этот альбом, как и другие диски Фигаровой были очень высоко оценены критикой. Сегодня в ее дискографии уже полтора десятка альбомов, а в 2014 и 2015 годах она в опросах авторитетного журнала DownBeat входила в число ведущих джазовых композиторов в категории «Восходящая звезда».

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Азербайджан, США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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