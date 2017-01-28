Чак Стюарт: люди видели джаз его глазами



20 января 2017 года в Тинек, Нью-Джерси умер в возрасте 89 лет один из самых выдающихся джазовых фотографов Чак Стюарт (Chuck Stewart). Его фотографии звезд джаза украшали множество конвертов пластинок (особенно лейбла Impulse), книг, газет ранга New York Times и журналов ранга Esquire. Карьера Чака Стюарта продолжалась почти семьдесят лет.



Чарльз Хью (Чак) Стюарт родился в городке Генриэтта, Техас, рос в Аризоне. Первую свою камеру он получил в качестве подарка на день рождения в 13 лет. Толчком к профессиональной карьере послужил случай: в школу, где учился Чак, приехала оперная дива Мэриан Андерсон, и он сфотографировал певицу, затем продавая снимки учителям и соученикам по два доллара за штуку. Так Стюарт выбрал свой путь. Учился он в университете Огайо, одном из немногих, где можно было в те годы получить степень по фотографии. Там он познакомился с несколько более старшим Херманом Леонардом, впоследствии великим мастером джазовой фотографии, ставшим для Стюарта близким другом и учителем.



Именно Леонард пригласил Стюарта после его армейской службы в Нью-Йорк, в свою фотостудию, с его помощью Чак нашел свой стиль в работе джазового портретиста. А снимал он очень многих. Как говорил сам Стюарт: «В моих портретах и импровизационных снимках я стремился отразить душу артистов, которых фотографировал, стремился передать суть их творческой силы. И поэтому они мне верили: Джеймс Браун, Джон Колтрейн, Кандидо, Майлс Дэвис, Эрик Дольфи, Джуди Гарланд, Билли Холидэй, Куинси ДжонсЮ Мачито, Макс Роуч, Фрэнк Синатра и многие другие. Вы знаете эти имена, но мало кто знал и фотографировал их, так как это выпало мне.»



Леонид Аускерн



авторы

Леонид АУСКЕРН

страна

США

Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 24.01.2017 Праздничный концерт Ретро-джаз проекта Real Jam

23.01.2017 Этика Джаза с Виктором Радзиевским

21.01.2017 JazzWeek: джазовое дыхание января

21.01.2017 Гала-концерт фестиваля "Блюз без границ"

20.01.2017 Американский тур Жана-Люка Понти

14.01.2017 «Для Влюбленных…Джаз!»

