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Чак Стюарт: люди видели джаз его глазами

28.01.2017


Чак Стюарт: люди видели джаз его глазами
20 января 2017 года в Тинек, Нью-Джерси умер в возрасте 89 лет один из самых выдающихся джазовых фотографов Чак Стюарт (Chuck Stewart). Его фотографии звезд джаза украшали множество конвертов пластинок (особенно лейбла Impulse), книг, газет ранга New York Times и журналов ранга Esquire. Карьера Чака Стюарта продолжалась почти семьдесят лет.

Чарльз Хью (Чак) Стюарт родился в городке Генриэтта, Техас, рос в Аризоне. Первую свою камеру он получил в качестве подарка на день рождения в 13 лет. Толчком к профессиональной карьере послужил случай: в школу, где учился Чак, приехала оперная дива Мэриан Андерсон, и он сфотографировал певицу, затем продавая снимки учителям и соученикам по два доллара за штуку. Так Стюарт выбрал свой путь. Учился он в университете Огайо, одном из немногих, где можно было в те годы получить степень по фотографии. Там он познакомился с несколько более старшим Херманом Леонардом, впоследствии великим мастером джазовой фотографии, ставшим для Стюарта близким другом и учителем.

Именно Леонард пригласил Стюарта после его армейской службы в Нью-Йорк, в свою фотостудию, с его помощью Чак нашел свой стиль в работе джазового портретиста. А снимал он очень многих. Как говорил сам Стюарт: «В моих портретах и импровизационных снимках я стремился отразить душу артистов, которых фотографировал, стремился передать суть их творческой силы. И поэтому они мне верили: Джеймс Браун, Джон Колтрейн, Кандидо, Майлс Дэвис, Эрик Дольфи, Джуди Гарланд, Билли Холидэй, Куинси ДжонсЮ Мачито, Макс Роуч, Фрэнк Синатра и многие другие. Вы знаете эти имена, но мало кто знал и фотографировал их, так как это выпало мне.»

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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