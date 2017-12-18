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Алексей Айги и Ансамбль 4’33” проводят год с танцами на сцене

18.12.2017


Алексей Айги и Ансамбль 4’33” проводят год с танцами на сцене
31 декабря в Культурном центре «ДОМ» Алексей Айги и Ансамбль 4’33” проводят уходящий год праздничным концертом по заявкам. Решение о проведении концерта предваряло голосование на официальной fb-страничке Алексея Айги, предложившего друзьям и подписчикам «честно и непредвзято» выбрать один из двух вариантов ответа: «да, готов купить билет» и «увы, делаю оливье». Почти две трети проголосовавших выбрали концерт.

«Будут танцы. На сцене», - обещают организаторы.

Алексей Айги - ведущий российский композитор, обладатель всех российских кинематографических премий, автор музыки более чем к 60 картинам в России и за рубежом. Среди самых известных работ — «Страна глухих» Валерия Тодоровского, «Испытание» Александра Котта, «Дикое поле» Михаила Калатозишвили, «Орда» Андрея Прошкина. Кроме того, Айги - автор саундтреков к легендарным немым фильмам в рамках проекта «Немое кино - живая музыка»: «Дом на Трубной» и «Девушка с коробкой» Бориса Барнета, «Метрополис» Фрица Ланга, «Кукла» Эрнста Любича, «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине.

Ансамбль 4’33”, основанный в 1994 году, представляет собой гибрид камерного оркестра и рок-группы. Он выступает как на клубных, так и на больших академических площадках. Так, в 2015 и 2016 годах при полном аншлаге в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского состоялись концерты «Курёхин и Айги в консерватории».

Мероприятие на Facebook: https://www.facebook.com/events/487283004991401/

Начало: 16.00

Адрес: Москва, Большой Овчинниковский пер., 24, стр. 4, м.Новокузнецкая, Третьяковская

страна
Россия
музыкальный стиль
авангард
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