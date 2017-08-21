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Duo Zikr отпразднует 25-летие концертами в России и Европе

21.08.2017


Duo Zikr отпразднует 25-летие концертами в России и Европе
Вокально-импровизационный дуэт Duo Zikr начинает подготовку к юбилейному сезону. В преддверии своего 25-летия коллектив планирует выступления в нескольких городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Кульминацией сезона станет масштабный юбилейный концерт в Европе в апреле будущего года.

Основатели проекта Игорь Силин и Ольга Ткаченко в своем творчестве используют уникальное сочетание вокальных приемов, среди которых классическая вокальная техника (камерный вокал), народный европейский и восточный вокал: православное радение, тувинское горловое и суфийское пение, тибетская мантровая музыка, индийская рага. В композициях дуэта можно увидеть разнообразие направлений: от классической музыки и этнических напевов до современного фри-джаза и модных клубных форматов.

За двадцатипятилетнюю историю дуэта вокалисты побывали с концертами во многих странах, среди них Великобритания, США, Германия, Италия, Франция, Австралия, Израиль, Венгрия и другие. Помимо сольных концертов дуэта за границей, Ольга и Игорь принимали участие в различных музыкальных фестивалях: первым таким опытом для вокалистов стал фестиваль независимой музыки в Германии Berlin Independence Days (1994), где они выступали вместе с Сергеем Курёхиным, Всеволодом Гаккелем, Александром Ляпиным и Фрэнком Лондоном. Duo Zikr – постоянные гости таких крупных форумов, как MANIFESTI в Финляндии, MEDIAWAVE в Венгрии, ITF в Тунисе, Фестиваль Новой Музыки «Читта де Кастелло» в Италии и других. Дуэт четыре раза был представлен на международном рынке звукозаписи и музыки MIDEM: дважды в Каннах, а также в Барселоне и Гонконге. Вокальные импровизации Duo Zikr привлекают многих именитых музыкантов и людей других творческих профессий, с которыми артистов связывают совместные проекты. Среди них мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян, всемирно известная глухая перкуссионистка, кавалерственная дама Ордена Британской Империи и обладательница «Грэмми» Эвелин Гленни (Bjork), знаменитый фри-джазовый саксофонист Джордж Хаслам, а также Борис Гребенщиков, Сергей «Чиж» Чиграков, Сергей Курёхин, композитор и саундпродюсер Андрей Самсонов (Марк Алмонд, Ник Кейв, Бликса Баргельд, Земфира) и многие другие.

музыкальный стиль
этно-джаз
страна
Россия
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