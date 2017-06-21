Владимир Ткаченко и Людмила Куц в Ga11ery







Программа "Round Midnight" – удачная комбинация, творческий союз двух джазменов, великолепное сочетание эмоционального, чувственного импульсивного вокала Людмилы Куц и тонкой, виртуозной гитары Владимира Ткаченко...



ВЛАДИМИР ТКАЧЕНКО – заслуженный артист Беларуси, музыкант, один из ведущих аранжировщиков. Основатель школы двуручного тэппинга. Один из самых виртуозных гитаристов постсоветского пространства. С 1977 по 1985 годы входил в состав ансамбля "Песняры" (гитарист и скрипач). С 1986 года гитарист и аранжировщик Государственного концертного оркестра Республики Беларусь под управлением М.Финберга. Автор музыкальных произведений крупной формы: симфонии "Битлз", "Песняры"; джазовая сюита в трёх частях на белорусские темы; фантазия для камерного оркестра «Белая Русь» и др. Автор множества пьес, переложений, джазовых стандартов и обработок для гитары в технике тэппинг...



ЛЮДМИЛА КУЦ — певица и педагог. В джазе с институтской скамьи (Минский институт культуры, отделение хорового дирижирования): солистка эстрадно-джазового оркестра и одновременно джаз-рок группы Н.Самусевича и Я.Нахмановича. Принимала участие в конкурсах "Артистов эстрады" и "Юрмала 87". В 1990-х годах входила в состав группы "RoundMidnight". Выступала с концертами в Словении, Австрии, Германии. С 2002 года работает на радио "БиЭй", является вокалисткой группы "PriorBand" и "AppleTea", а с 2008 года - в дуэте с гитаристом Владимиром Ткаченко...

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Начало в 19.00. 30.06'17 в лидской Ga11ery состоится событие к которому можно отнестись с большим трепетом... к нам едет дуэт замечательных минских артистов: гитарист ВЛАДИМИР ТКАЧЕНКО и вокалистка ЛЮДМИЛА КУЦ... с джазовой программой "ROUND MIDNIGHT"...Программа "Round Midnight" – удачная комбинация, творческий союз двух джазменов, великолепное сочетание эмоционального, чувственного импульсивного вокала Людмилы Куц и тонкой, виртуозной гитары Владимира Ткаченко...ВЛАДИМИР ТКАЧЕНКО – заслуженный артист Беларуси, музыкант, один из ведущих аранжировщиков. Основатель школы двуручного тэппинга. Один из самых виртуозных гитаристов постсоветского пространства. С 1977 по 1985 годы входил в состав ансамбля "Песняры" (гитарист и скрипач). С 1986 года гитарист и аранжировщик Государственного концертного оркестра Республики Беларусь под управлением М.Финберга. Автор музыкальных произведений крупной формы: симфонии "Битлз", "Песняры"; джазовая сюита в трёх частях на белорусские темы; фантазия для камерного оркестра «Белая Русь» и др. Автор множества пьес, переложений, джазовых стандартов и обработок для гитары в технике тэппинг...ЛЮДМИЛА КУЦ — певица и педагог. В джазе с институтской скамьи (Минский институт культуры, отделение хорового дирижирования): солистка эстрадно-джазового оркестра и одновременно джаз-рок группы Н.Самусевича и Я.Нахмановича. Принимала участие в конкурсах "Артистов эстрады" и "Юрмала 87". В 1990-х годах входила в состав группы "RoundMidnight". Выступала с концертами в Словении, Австрии, Германии. С 2002 года работает на радио "БиЭй", является вокалисткой группы "PriorBand" и "AppleTea", а с 2008 года - в дуэте с гитаристом Владимиром Ткаченко.............................................................................................................................................................Начало в 19.00.



музыкальный стиль

мэйнстрим

страна

Беларусь

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