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Владимир Берберов в Музее Азгура

25.10.2018


Владимир Берберов в Музее Азгура
22 ноября в рамках программы Леонида Нарушевича "Живой уголок" в минском Музее Азгура состоится концерт-встреча с известным белорусским музыкантом- фольклористом Владимиром Берберовым.

"Живой уголок" — цикл концертов, в которых Леонид Нарушевич, патриарх белорусской импровизационной музыки, идеолог и бессменный лидер группы "Князь Мышкин" выступает в необычном амплуа и жанре. Он приглашает музыкантов разных стилей и направлений и размышляет о музыке.

19 00

Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура

г. Минск, ул. З. Азгура, 8


страна
Беларусь
музыкальный стиль
этно-джаз
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