Владимир Берберов в Музее Азгура

22 ноября в рамках программы Леонида Нарушевича "Живой уголок" в минском Музее Азгура состоится концерт-встреча с известным белорусским музыкантом- фольклористом Владимиром Берберовым.



"Живой уголок" — цикл концертов, в которых Леонид Нарушевич, патриарх белорусской импровизационной музыки, идеолог и бессменный лидер группы "Князь Мышкин" выступает в необычном амплуа и жанре. Он приглашает музыкантов разных стилей и направлений и размышляет о музыке.



19 00



Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура



г. Минск, ул. З. Азгура, 8