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Владимир Ткаченко и Людмила Куц в музее Азгура

17.02.2018


Владимир Ткаченко и Людмила Куц в музее Азгура
Владимир Ткаченко – заслуженный артист Беларуси, музыкант. Основатель школы двуручного тэппинга. Один из самых виртуозных гитаристов постсоветского пространства. С 1977 по 1985 годы входил в состав ансамбля «Песняры» (гитарист и скрипач). С 1986 года гитарист и аранжировщик Государственного концертного оркестра Республики Беларусь под управлением М.Финберга. Автор музыкальных произведений крупной формы: симфонии «Битлз», «Песняры»; джазовая сюита в трёх частях на белорусские темы; фантазия для камерного оркестра «Белая Русь» и др. Автор множества пьес, переложений и обработок для гитары в технике тэппинг.

Людмила Куц в джазе с институтской скамьи (Минский институт культуры, отделение хорового дирижирования): солистка эстрадно-джазового оркестра и одновременно джаз-рок группы Н.Самусевича и Я.Нахмановича. Принимала участие в конкурсах «Артистов эстрады» и «Юрмала 87». В 1990-х годах входила в состав группы «RoundMidnight». Выступала с концертами в Словении, Австрии, Германии. С 2002 года работает на радио «БиЭй» и является вокалисткой группы «PriorBand».

Дуэт Владимира Ткаченко и Людмилы Куц — это удачная комбинация, творческий союз двух джазменов, двух инструментов: эмоционального, чувственного импульсивного вокала Людмилы Куц и тонкой, виртуозной гитары Владимира Ткаченко.

Владимир Ткаченко – гитара

Людмила Куц – вокал

22 февраля 2018 года

19:00

Мемориальный музей-мастерская Заира Азгура

Минск, ул.Азгура, 8

страна
Беларусь
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