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Дуэт Владимира Ткаченко и Людмилы Куц в Музее Азгура

10.01.2018


Дуэт Владимира Ткаченко и Людмилы Куц в Музее Азгура
22 февраля в Музее Азгура в Минске легендарный Дуэт Владимира Ткаченко и Людмилы Куц.
Владимир Ткаченко почти десять лет, в 70-80-х годах, выступал в звёздном составе ансамбля «Песняры» – культового для каждого беларуса музыкального коллектива. О том, что для многих это было открытием, не удивительно – Владимира Николаевича всегда отличала и отличает необыкновенная скромность. Будучи все эти годы потрясающим аранжировщиком «Песняров», которому мы во многом обязаны их столь уникальному, неподражаемому звучанию, фронтмэном он не был и предпочитал оставаться в тени Владимира Мулявина и других членов коллектива. А после этого Владимир Ткаченко писал собственную музыку, в том числе большие произведения, и вот уже долгие годы играет в оркестре Михаила Финберга.

За более чем десятилетие своего творчества дуэт Владимира Ткаченко и совершенно потрясающей джазовой певицы и педагога Людмилы Куц, не менее скромной, кстати, своего музыкального партнёра, также давно приобрёл культовый статус. (Стоит отметить, что до этого Людмила несколько лет достойно исполняла джаз на профессиональной сцене, и не где-нибудь, а на его родине – в Америке.) Поэтому их дуэт хорошо известен настоящим поклонникам джаза, и уж тем более о них обязаны знать музыкальные журналисты.

страна
Беларусь
музыкальный стиль
мэйнстрим
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