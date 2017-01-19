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Менестрели авангарда в лидской Gallery

19.01.2017


Менестрели авангарда в лидской Gallery
18.03 '17 в галерее-мастерской Gallery в Лиде (бульвар князя Гедимина, 12/11) программу«Лiдаграй» представит новый музыкальный десант лучших мастеров импровизационного авангарда Беларуси. Ожидаются выступления групп «Князь Мышкин», "Сямашка ды Кумпанія", Максима Ивкина и Дениса Кудрявцева.

Группа «Князь Мышкин» существует с 1991 года. Ее основателем и идейным руководителем является гитарист Леонид Нарушевич. Интересно, что состав играющих с ним музыкантов постоянно меняется… За это время команда записала полтора десятка альбомов (которые выходили почти исключительно на кассетах), участвовала во множестве фестивалей (в их составе: «сырок-5» в Москве, «Скиф-5» в Санкт-Петербурге, «Альтернатива» в Праге и др.), выпустила диски на американском лейбле Wood Records, московских Geometria и AKATZIA и других. Несмотря на то, что группа явно стремится к работе с «большими формами», их композиции слушаются с неослабевающим интересом, буквально на одном дыхании. Причина в том, что построенной на свободной импровизации музыке удается избежать штампов и шаблонов, любых жанров и стилей - как джазовых, так и роковых. Здесь практически нет пустых или проходных мест, музыка никогда не находится на месте, не раздувается, пытаясь заполнить гигантский объем бесконечными и бессмысленными сольными брейками отдельных инструментов или занудными повторами; она спокойно и естественно живет, дышит и развивается. А участники группы, кажется, всего лишь позволяют распускаться этому необычному цветку изумительной красоты, стараясь не задавить его неосторожными и неоправданными действиями. Они предпочитают работать с ритмом и мелодией, избегая шумов и диссонансов. Здесь нет ни солирующих, ни аккомпанирующих инструментов, искра проскакивает в момент свободного взаимодействия музыкантов. Как правило, вещи записываются вживую, без каких-либо наложений ... В разное время с группой сотрудничали: Юрий Васильев – ф-но; Владимир Сивицкий – ф-но; Валерий Башков - бас; Алексей Кузнецов - перкуссия; Юрий Павловский - перкуссия; Андрей Брусиненко - бас; Евгений Хитрак - флейта; Владимир Кравченко - перкуссия; Элис - сакс; Семашко - флейты; Евгений Палейчук - сакс; Евгений Коновалов - гитара.

Виктор Семашко - духовик-импровизатор и поэт из Минска (Беларусь), член Союза белорусских писателей. На сцене с конца 1990-ых. Принимал участие в различных проектах типа "Князь Мышкин" и "Нагуаль", создал собственные группы " Сямашка ды Кумпанія", Paradox-Ensemble и Fantastic Swimmers. Выступал в разных городах Беларуси, Польши, Украины, Литвы, Латвии, России, во Франции. Записи его проектов издавались на лейблах Tape-Safe (Бельгия), Mahorka (Болгария), Signals from Arkaim (Чехия), Clinical Archives (Россия) и др. Занимается мелодекламацией, пишет музыку для немого кино. Ведет культурологическую радиопрограмму "Кракатук" на Белорусском Радио Рацыя (Белосток).

Максим Ивкин – композитор, хоровой дирижер, пианист и вокалист, создатель коллектива "Балцкі Субстрат", бывший участник группы "Жаба ў каляіне". В песенном творчестве специализируется на фольклоре и стихах репрессированных поэтов. Объездил с концертами всю Беларусь. Специально приезжает на концерт их Москвы, где он сейчас живет и поет в местном латышском хоре.

Денис Кудрявцев – человек рок-бэнд из деревни Синие Горы под Минском. Много лет занимается домашней звукозаписью (проекты VoCall, HEX, Lin Ua). Пишет песни и инструментальные произведения, музыку для кино и театральных спектаклей. Участник ряда андеграундных коллективов (The Bangalors, Masque Noir, Yellow Power). Снимает короткометражное видео. В 2016 году жюри фестиваля velcom Smartfilm признало лучшим буктрейлером белорусской литературы его ролик по книге Сергея Дубовца. Также в 2016-м Денис первым из белорусов участвовал в американском проекте OneBeat.

музыкальный стиль
авангард
страна
Беларусь
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