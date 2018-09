Фестиваль авангардного искусства во Вроцлаве

Уже в одиннадцатый раз пройдет во Вроцлаве с 24 по 30 сентября фестиваль авангардного искусства, искусства экспериментального, ищущего и противостоящего поп-культуре и мэйнстриму.



В программе широко представлены музыканты из США. Это исповедующее концепцию «максимализма» Trio Stetson Fox Dunn, которое впервые выступает в Польше, электроакустический композитор, корнетист, импровизатор и мультимедийный артист Роб Мазурек, харизматичная Moor Mother, а также шумные и конфронтационные Wolf Eyes из Нью-Йорка.



Помимо американцев, в очередной раз выступит на Avant Art знаменитый шведский саксофонист Матс Густафссон, на этот раз с дуэтом BNNT, представляя звуковую атаку в танцевально-шаманском стиле. Кроме того выступят артисты, выпустившие в 2017 году очень успешные работы: The Wire, египетская вокалистка Надах эль-Шазли, венгерский гитарист Gosheven. На крыше вроцлавского Современного Музея с музыкой, полной эмбиентных шумов и звучаний модулярных синтезаторов выступит берлинский коллектив Driftmachine.



Весьма солидно будет представлена и музыка с Британских островов. Сочетание нойза с битовыми импульсами представляет Giant Swan. Мик Харрис / Фрет (Scorn, Napalm Death), яркая звезда британской и европейской музыки, вместе с визуальным артистом Стормфилдом пригласит в свой мрачный индустриально-технологический мир. В этом году в программе вроцлавского фестиваля появится и долгожданный Emptyset со своей электровивисекцией, лондонский продюсер East Man, а также экспериментальный ирландский дуэт Lakker.



Польшу представляет варшавско-гданьское трио Lotto, варшавский Merkabah, а также представительницы польской электронной сцены We Will Fail и FOQL из коллектива Oramics.



В программе этого года, помимо концертов предусмотрены и кинопоказы: в седьмой раз состоится программа Avant Art Film. Репертуар сконцентрирован на более глубоком биографическом анализе феноменов (как современных, так и прошлых лет), которые своей экспрессией, энергетикой и вкладом оставили свой след в контркультуре. Среди прочего, в кинопрограмме можно будет увидеть MATANGI / MAYA / M.I.A.,American Valhalla о сотрудничестве Игги Попа и Josh Humma или Ryuichi Sakamoto: CODA.