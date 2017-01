Португальские авангардисты в Питере



9 февраля 2017, в 20:00 лейбл Intonema и клуб The Place (Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова., 47) представляют Rodrido Amado Motion Trio( Rodrido Amado, Miguel Mira, Gabriel Ferrandini) из Португалии: саксофон, виолончель, ударные - свободная импровизация, фри-джаз.



Лейбл Intonema занимается выпуском экспериментальной музыки, с 2011-го года выпустив 20 дисков. На них представлены российские и зарубежные музыканты, работающие с импровизационной и современной академической музыкой, саунд-артом, необычными формами рок-музыки, нойзом. В каталоге можно найти такие значимые имена как Кит Роу (Keith Rowe), Джейсон Кан (Jason Kahn) или Лусио Капесе (Lucio Capece). Отдельно стоит упомянуть организацию концертов с 2007-го года, и помощь при проведении фестиваля Тени Звука, одного из самых значимых российских фестивалей современной импровизационной музыки.



9 февраля Intonema отступает в сторону от электроакустики и академической музыки и представляет португальский коллектив Motion Trio, специализирующийся на наведении мостов между свободной импровизацией и фри-джазом. Концерт пройдёт в клубе The Place. В этом уютном месте каждый посетитель найдёт для себя что-то новое: качественную музыку, выставки, уникальные настольные игры, вкусные блюда в ресторане или же напиток в баре.



Саксофонист Родригу Амаду, виолончелист Мигель Мира и барабанщик Габриэль Феррандини работают вместе давно, за их плечами больше пяти альбомов, изданных на лейблах NoBusiness Records (Литва), Not Two Records (Польша) и других. Эти релизы получили хорошие отзывы в музыкальных журналах и блогах, а некоторые из них записаны при участии таких именитых гостей, как Петер Эванс (Peter Evans) и Джеб Бишоп (Jeb Bishop). В 2016-м году вышел новый диск «Desire and Freedom», который представляет трио во всей красе. Свободное музицирование - основа трио, но они легко вплетают в абстрактные полотна ритмические структуры, мелодические линии и будто бы подготовленные заранее структуры.



Родригу Амаду, тенор-саксофонист и лидер коллектива, заявляет, что играет джаз. Но для него это слово означает свободу самовыражения, нежели простой ярлык музыкального направления. Он играл рок и поп, участвовал в экспериментальных проектах, исследовал возможности электроакустики, но остановился на акустической свободной импровизации. С начала нулевых годов Амаду является одним из ключевых музыкантов импровизационной сцены Лиссабона, работающих вокруг лейбла Clean Feed, а в 2015-м году его альбом был признан лучшим по версии известного блога о импрове Free Jazz Stef.



Мигель Мира играет на виолончели, ориентируясь в творчестве на свободные формы самовыражения и работу с инструментом. Его игру можно услышать в коллективах Эрнешту Родригеша (Ernesto Rodrigues), главы лейбла Creative Sources, но Motion Trio остаётся одним из главных проектов Мигеля.



Габриэль Феррандини наиболее известен по другому португальскому трио, Red Trio. В нём он исследует границы свободной импровизации с Родригу Пинейру (Rodrigo Pinheiro) и Эрнани Фаустино (Hernani Faustino): они выпускали альбомы с уже упомянутым Петером Эвансом и с гением саксофона Джоном Бутчером (John Butcher). Габриэль - один из самых активных импровизирующих музыкантов Португалии, а его интересы простираются от активного фри-джаза до тончайшей работы с перкуссией.



Концерт Rodrigo Amado Motion Trio организован совместно с московским букинг-агенством NoBodiesMusic. Информационная поддержка предоставлена лейблом Spina!Rec.



музыкальный стиль

авангард

страна

Португалия, Россия

Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 26.12.2016 В Питере пройдет фестиваль «Этно-Механика»

25.11.2016 Десант авангардистов в Витебске

16.07.2016 Shoo сыграют сольный концерт в питерском «Биржа Баре»

18.04.2016 В Питере пройдет международная музыкальная конференция Colisium

28.03.2016 В Питере пройдет вручение Премии Сергея Курёхина

17.01.2015 Питерско-минский проект Dead Frank издал студийный альбом на белорусском интернет-лейбле HAZE