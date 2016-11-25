Десант авангардистов в Витебске



Так уж сложилось, что основные творческие силы импровизационной музыки Беларуси сосредоточены в столице. И вот, на 10 декабря намечен весьма представительный десант виднейших минских авангардистов в Витебск. В "броске на Север" будут участвовать самые креативные мастера этого ярко выраженного анти-коммерческого направления. Мультиинструменталист Виктор Семашко отправляется в Витебск с проектом "Віктар Сямашка ды Кумпанія", в котором на этот раз будут представлены Денис Кудрявцев и Максим Ивкин. Компанию ему составит ветеран интуитивной импровизации, гитарист Леонид Нарушевич со своим неизменным проектом "Князь Мышкин".



Как утверждает пресс-релиз, в программе - музыка, поэзия, подарки, сюрпризы, шутки, танцы и др. Точка приземления десантников - лофт «Dietrich» по ул. Володарского, 100. Начало действа намечено на 19-30.



Леонид Аускерн



авторы

Леонид АУСКЕРН

музыкальный стиль

авангард

страна

Беларусь

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