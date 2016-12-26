В Питере пройдет фестиваль «Этно-Механика»

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

В Питере пройдет фестиваль «Этно-Механика»

26.12.2016


В Питере пройдет фестиваль «Этно-Механика»
30 декабря 2016 года в питерском клубе «Космонавт» состоится очередной world music фест «Этно-Механика», ежегодно проводимый Центром Современного Искусства имени Сергея Курёхина. В акции примут участие Инна Желанная, Сергей Старостин, Андрей Котов, Владимир Волков, Карл Хламкин & «ДавайЗабухаемОркестр», Monsieur Doumani (Кипр), Grupi Rinia (Албания), камерный оркестр «Карелия», а также проект «ТЕСТО» Sound System, исполняющий русскую деревенскую музыку так, как слышит ее житель большого города.

«Термин world music относится ко всей музыке, не являющейся частью современной западной культуры и берущей начало вне сферы культурных влияний Западной Европы и англоязычных стран, - говорится в пресс-релизе фестиваля. - В качестве одной из главных задач организаторы фестиваля видят пропаганду идей этнической, расовой и религиозной толерантности – путем представления актуального искусства народов мира».

Начало: 20.00
Адрес: Санкт-Петербург, Бронницкая, 24, м.Технологический институт

музыкальный стиль
этно-джаз
страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
26.12.2016В ДОМе пройдет XVI фестиваль Владимира Мартынова
01.12.2016Фестиваль фламенко Flamencura (Россия-Испания)
18.11.2016Концерт дуэта «АРФА & ДЖАЗ» в Галерее классической фотографии
07.11.2016Фестиваль этно-музыки в Хельсинки
10.10.2016VIII Международный фестиваль Radio 1jazz.ru
10.10.2016В московском магазине «Дом Культуры» пройдут дни фестиваля Лео Фейгина
© 2016 Jazz-квадрат