В Питере пройдет фестиваль «Этно-Механика»

30 декабря 2016 года в питерском клубе «Космонавт» состоится очередной world music фест «Этно-Механика», ежегодно проводимый Центром Современного Искусства имени Сергея Курёхина. В акции примут участие Инна Желанная, Сергей Старостин, Андрей Котов, Владимир Волков, Карл Хламкин & «ДавайЗабухаемОркестр», Monsieur Doumani (Кипр), Grupi Rinia (Албания), камерный оркестр «Карелия», а также проект «ТЕСТО» Sound System, исполняющий русскую деревенскую музыку так, как слышит ее житель большого города.



«Термин world music относится ко всей музыке, не являющейся частью современной западной культуры и берущей начало вне сферы культурных влияний Западной Европы и англоязычных стран, - говорится в пресс-релизе фестиваля. - В качестве одной из главных задач организаторы фестиваля видят пропаганду идей этнической, расовой и религиозной толерантности – путем представления актуального искусства народов мира».



Начало: 20.00

Адрес: Санкт-Петербург, Бронницкая, 24, м.Технологический институт

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