В Питере пройдет XXI SKIF Сергея Курёхина

30 сентября 2017 года на новой сцене Александринского театра пройдет Международный фестиваль Сергея Курёхина SKIF XXI. Концепцию фестиваля SKIF составляют идеи Сергея Курёхина, использованные им в проекте «Поп-механика». SKIF бросает вызов всем ограничениям: стилистическим и эстетическим канонам, условностям, правилам и устоявшимся представлениям. С самого начала своего существования фестиваль, созвучный духу «Поп-механики», стремится соответствовать уникальному синтетическому формату проекта, сочетая в себе музыку всех жанров и направлений, танец, театр, изобразительное и мультимедийное искусство, перформанс, кино, видео, а также те проявления искусства, что не вписываются ни в одну категорию.
Фестиваль SKIF традиционно расширяет творческие границы и, определяя новейшие тенденции в современном искусстве, является одним из самых ярких и интересных событий культурной жизни нашей страны и Европы. Проводится SKIF с 1997 года. Первые два ─ в 1997 и 1998 годах - прошли в Нью-Йорке, с 1999-го фестиваль ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Международный фестиваль Сергея Курёхина поддерживается Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, зарубежными посольствами и консульствами, международными организациями культуры и искусства.
Сергей Курехин был одним из главных героев авангардного искусства конца ХХ века, выдающимся пианистом, музыкантом, композитором, актёром, постановщиком.