Алексей Айги и Дитмар Боннен сыграют «Самое уродливое» в Москве и Питере

Дуэт Алексея Айги и Дитмара Боннена возвращается на российскую сцену после семилетнего перерыва. Концерты пройдет 17 ноября в московском клубе ДОМ и 18 ноября в Центре Михаила Шемякина в Петербурге. К 25-летию начала совместного творчества музыканты выступят с программой выпущенного в Германии два года назад концертного диска «Ugliest Parts» («Самое уродливое»). В программе — музыка неизвестных авторов XI—XXI веков, а также Курт Вайль, Фрэнк Заппа и Джимми Хендрикс. В этот вечер к ним присоединится специальный гость — Лотар Бургхауз (кларнет, бас-кларнет).



«Экстравагантно: рафинированный аристократический рок, трансформированный в зажигательно-утончённых аранжировках для скрипки и фортепьяно...» — отозвалась о дуэте немецкая газета Frankfurter Rundschau.