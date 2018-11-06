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Алексей Айги и Дитмар Боннен сыграют «Самое уродливое» в Москве и Питере

06.11.2018


Алексей Айги и Дитмар Боннен сыграют «Самое уродливое» в Москве и Питере
Дуэт Алексея Айги и Дитмара Боннена возвращается на российскую сцену после семилетнего перерыва. Концерты пройдет 17 ноября в московском клубе ДОМ и 18 ноября в Центре Михаила Шемякина в Петербурге. К 25-летию начала совместного творчества музыканты выступят с программой выпущенного в Германии два года назад концертного диска «Ugliest Parts» («Самое уродливое»). В программе — музыка неизвестных авторов XI—XXI веков, а также Курт Вайль, Фрэнк Заппа и Джимми Хендрикс. В этот вечер к ним присоединится специальный гость — Лотар Бургхауз (кларнет, бас-кларнет).

«Экстравагантно: рафинированный аристократический рок, трансформированный в зажигательно-утончённых аранжировках для скрипки и фортепьяно...» — отозвалась о дуэте немецкая газета Frankfurter Rundschau.


страна
Германия, Россия
музыкальный стиль
авангард
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