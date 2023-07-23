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Лауреаты 2023 Blues Music Awards

23.07.2023

Лауреаты 2023 Blues Music Awards

В 44-й раз, как обычно, в Мемфисе, BluesFoundation награждала лучших блюзменов своими ежегодными премиями. Кто самые лучшие в блюзе в 2023 году? Ответ ниже:

B.B. King Entertainer of the Year
Tommy Castro

Album of the Year
The Blues Don’t Lie, Buddy Guy

Band of the Year
Tedeschi Trucks Band

Song of the Year
"The Blues Don’t Lie" written by Tom Hambridge

Best Emerging Artist Album
Who is He?, Dylan Triplett

Acoustic Blues Album
Mississippi Son, Charlie Musselwhite

Blues Rock Album
I Got Love, Albert Castiglia

Contemporary Blues Album
The Blues Don’t Lie, Buddy Guy

Soul Blues Album
In Too Deep, Sugaray Rayford

Traditional Blues Album
May Be the Last Time, John Németh

Acoustic Blues Artist
Doug MacLeod

Blues Rock Artist
Albert Castiglia

Contemporary Blues Female Artist
Ruthie Foster

Contemporary Blues Male Artist
Christone "Kingfish" Ingram

Soul Blues Female Artist
Thornetta Davis

Soul Blues Male Artist
Curtis Salgado

Traditional Blues Female Artist (Koko Taylor Award)
Sue Foley

Traditional Blues Male Artist
John Primer

Instrumentalist – Bass
Danielle Nicole

Instrumentalist – Drums
Kenny "Beedy Eyes" Smith

Instrumentalist – Guitar
Laura Chavez

Instrumentalist – Harmonica
John Németh

Instrumentalist – Horn
Deanna Bogart

Instrumentalist – Piano (Pinetop Perkins Piano Player Award)
Anthony Geraci

Instrumentalist – Vocals
Shemekia Copeland

Леонид АУСКЕРН



стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США


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