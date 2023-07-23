Лауреаты 2023 Blues Music Awards

Как обычно, в Мемфисе, Теннесси и, как обычно, в мае (на этот раз -10 мая) в 39-й раз состоялось вручение Blues Music Awards от организации Blues Foundation. В списке лучших блюзменов года на этот раз триумфально лидирует Рик Эстрин, номинированный ...