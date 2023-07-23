Лауреаты 2023 Blues Music Awards

14 июня в Нью-Йорке в девятый раз прошла ежегодная церемония вручения наград Ассоциации джазовых журналистов. Приводим для наших читателей полный список обладателей наград, который, при всей относительности таких выводов, дает определенное ...
Выдающуюся норвежскую джазовую певицу Карин Крог (Karin Krog), если прибегнуть к словотворчеству, можно назвать матриархом не только норвежского, но и в целом скандинавского джазового вокала. Певица прославилась своим сотрудничеством и совместными ...
15 июня в Нью-Йорке прошла церемония вручения наград «Ассоциации джазовых журналистов» (The Jazz Journalists Association (JJA) за 2004 год. Мы уже публиковали список номинантов, теперь дело за полным списком победителей в разных ...
В ночь с 8 на 9 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 46-ая ежегодная церемония вручения высшей музыкальной награды в мире -- Grammy. Главной сенсацией нынешнего года можно считать присуждение золотого граммофона "Грэмми" "великолепной тройке" -- ...
Знаменитой композицией What A Wonderful World, которую исполнили все вокалистки финала, завершился 4-ый, уже ставший традиционным, конкурс молодых джазовых исполнителей стран Балтии - Sony Jazz Stage 2007. Центр современной музыки, руководимый ...
14-15 апреля в на базе факультета Искусств отделения джазовой музыки Университета Клайпеды, Литва, под председательством Steponas Januška прошелVI международный конкурс Jazz Voices 2007. В нем приняло участие 27 вокалистов, из которых четверо были ...
Среди многочисленных и разнообразных американских премий для артистов и музыкантов весьма престижной считается Nightlife Award (буквально: Награда «Ночная жизнь»). Этой премии ежегодно награждаются в Нью-Йорке концертирующие артисты, ...
C 2013 года в Великобритании вручаются премии Jazz FM Awards. Эти награды вручаются исполнителям джаза, блюза и музыки соул, и каждый год церемония вручения наград, учрежденных совместно Jazz FM и Serious, превращается в яркий и интересный праздник. ...
Название этой премии может ввести несведущего в заблуждение. Нет, Bistro Awards - это не премии для лучших заведений быстрого питания, а награда, имеющая прямое отношение к музыке. В этом году Bistro Awards будут вручаться уже в 31-й раз! Премию ...
В 38-й раз в Мемфисе, Теннесси 11 мая были объявлены имена новых лауреатов высшей премии в мире блюза - Blues Music Award (в свое время эта награда носила также название Премии им. Хэнди). Ежегодно эти награды вручаются организацией Blues ...
Как обычно, в Мемфисе, Теннесси и, как обычно, в мае (на этот раз -10 мая) в 39-й раз состоялось вручение Blues Music Awards от организации Blues Foundation. В списке лучших блюзменов года на этот раз триумфально лидирует Рик Эстрин, номинированный ...
9 мая в Мемфисе, Теннесси, в местном Memphis Cook Convention Center, состоялась юбилейная, сороковая по счету церемония вручения Blues Music Awards – высшей награды в мире блюза тем, кто наиболее ярко проявил себя в прошедшем году. В этом году ...