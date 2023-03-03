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Попробуйте на слух «Гастрономию»

03.03.2023

Попробуйте на слух «Гастрономию»

Полтора года тому назад, «ДК» писал об армянском кулинаре с «музыкальными корнями».
Было обещано вернуться к разговору тогда, когда он закончит работу над своим очередным
соусом и альбомом (не хочу отнимать время у читателей, заново пересказывая любопытную
историю становления и творческого пути Артура Азатяна. Подробно ее можно узнать,
перейдя по ссылке - https://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=6029). Но в двух словах,
это выглядит так – парень из музыкальной семьи, с музыкальным образованием, опытом
преподавания музыки, вдруг «ушел» в гастрономию. Но через несколько лет вернулся на
музыкальную стезю и остановился ровно посередине – днем кухня, вечером – музыка. Тогда
же он начал работать над своим дебютным альбомом, материал которого (как и в его
рецептах ) должен был включать в себя три основные составляющие – армянский мелос,
джаз и классику. Все то, чем он увлекался, будучи на светлой стороне музыки. Но! Отдавая
дань уважения своей второй профессии, он решил, что по духу все композиции должны
соответствовать его кулинарным произведениям – различным соусам, которыми он
занимается весьма серьезно. И вот закончена работа над очередным соусом и,
соответственно, над дебютным альбом.


Альбом, как и следовало ожидать, называется «Gastronomy». 11 композиций, общей
продолжительностью 51 минута. Некоторые из них носят названия соусов, некоторые
отражают настроения автора, а одно из них посвящено и названо именем его супруги –
Татев. Все произведения написаны для сольного фортепианного исполнения. Хочется
отметить прекрасное, прямо-таки хрустальное звучание. Все очень лаконично и даже, я бы
сказал, экономично. Никаких «лишних» пассажей, затянутостей, отклонений от генеральной
линии создания соответствующего настроения. А создаваемое настроение под стать
звучанию (или, скорее, наоборот). Абсолютный покой, светлые мысли, релакс, красота
мелодий, словом, романтизм чистой воды. Постоянно в голову лезут видения залитой
солнцем цветочной поляны, волн, с шелестом набегающих на песчаный берег, редких
облаков, медленно плывущих по голубому небу… Ну, думается читатель уже понял о
музыке какого характера идет речь.


Но вот, остался вопрос стилистики и жанра, в котором созданы композиции. А вот это уже
большой вопрос, тема для обсуждения и споров музыковедов и критиков. Это не джаз в
чистом виде – нет импровизационной составляющей. В то же время, ведь существует так
называемый «композиторский джаз», когда все партии заранее расписаны создателем. Это не
классика и даже не «третье течение», хотя серьезный отсыл к классике есть. Ну, и уж,
конечно, это не этника - ни в чистом виде, не в форме авангард-фолка», как это часто
называют журналисты. Но, армяне найдут что-то родное. Конечно, есть еще всеядный и
спасительный термин нью-эйдж, но…


А может это «эмбиент»? Или «саундскейп»? Или, скорее всего, то, что часто именуют
«саундтрек» и «синематик»? Все время, что звучит музыка, каждый сам себе рисует разные
картины, которые могут абсолютно не совпадать, с тем, что «видит» в этой музыке другой.
Кто-то, прослушав запись сказал, что музыка сродни той, что звучит в конце романтической
кинокартины, когда на экране появляются финальные титры. Может и так.
А вообще, вспоминая легендарную фразу ««Писать о музыке — это как танцевать об
архитектуре», авторство которой так до конца и не выяснено и учитывая, что великий и
ужасный Фрэнк Заппа музыкальных критиков не стесняясь называл толпой идиотов, лучше
прекратить говорить о «Гастрономии», лучше просто послушать. Ведь сколько не объясняй,
какой вкус у соуса «Армянский бархат», созданного Артуром Азатяном, пока не
попробуешь, все равно не поймешь!


Армен МАНУКЯН



стиль
джаз
автор
Армен МАНУКЯН
страна
Армения


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