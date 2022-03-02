Натали Козлова: два сингла в один день и вся джазовая жизнь
02.03.2022
В начале февраля на всех музыкальных платформах появились сразу два новых трека в исполнении NatalyKozlova & FunkCorporation – «Last Days of September» и «Station Groove». Легкие и солнечные, они как будто созданы специально для хорошего настроения и теплой вечеринки с друзьями. При этом live-версия «Station Groove» уже успела завоевать внимание и любовь европейской публики в ротации французского радио «ArtDistriсt». И это неудивительно – уровень исполнения этой шуточной песенки, которую Натали написала про поездки в метро в час пик, вполне соответствует мировым музыкальным стандартам.
Натали Козлова - певица, бас-гитаристка с 20-летним концертным опытом, композитор и преподаватель, резидент джазовых джемов, клуба Алексея Козлова и многих других российских и зарубежных джазовых площадок. Натали сама пишет слова и музыку, делает аранжировки для своих песен. Направления, которые ее вдохновляют – джаз, фанк, фьюжн, drum&bass, contemporary jazz, поп. Стиль альбома, над которым сейчас работает певица вместе со своим коллективом, определяют как джаз-фанк-фьюжн с добавлением ноток соула.
Проект Funk Corporation был создан Натали Козловой в 2014 году, в соавторстве с пианистом Родионом Гоборовым. Несколько лет Натали и Родион выступали с концертами, на которых играли исключительно свои авторские вокальные и инструментальные композиции. А затем, чтобы добиться коммерческого успеха и стать ближе к публике, музыканты решили расширить репертуар за счет фанк-хитов. Сейчас в составе коллектива 8 человек и он вполне востребован в ивенте. Все участники «фанк-корпорации» – профессиональные джазмены, влюблённые в музыку и способные с первых тактов заполнить атмосферу вокруг себя настоящим фейерверком мастерски отточенных звуков и импровизаций.
Песня «Last Days of September» – это личная история, близкая, пожалуй, каждому из нас. Она про летнее солнце, остывающее в конце сентября, про нежные и глубокие чувства, которые, уходя, превращаются в теплые воспоминания...
Натали отлично владеет нотной грамотой и сама играет на нескольких музыкальных инструментах – бас-гитара, гитара, фортепиано и саксофон. В качестве басистки она выступает не только в составе Funk Corporation, но и с несколькими другими джаз-бэндами.«Бывает так, что мне просто снятся новые песни, – рассказывает Натали. – Либо они внезапно начинают звучать в моей голове. Всегда есть какая-то отправная точка – мелодия, пара аккордов или риффов, барабанная партия. Иногда это мелодия с текстом, а иногда и целая аранжировка со всеми инструментами. Остается только сесть и написать ноты».
Однако, одно дело выступать с каверами на сцене, и совсем другое – создать полноценный авторский студийный альбом. Процесс записи в стиле фьюжн требует определенного звучания и аранжировки. Натали рассказывает: «Когда аранжировка требует большого количества инструментов и звуков, иногда треки пишутся наложением в несколько этапов. Мы записывали сначала ритм-секцию, затем гитары и духовую секцию, бэк вокал и перкуссии. Завершающим этапом была запись основного вокала, а также доработка конечной версии студийной аранжировки, которая должна была соответствовать радио-формату. После этого наступил этап сведения и мастеринга, в процессе которого мы также внесли значительные коррективы». Много партий, много музыкантов.
Самым сложным для Натали оказался поиск грамотного человека, который имел бы опыт работы именно в стилефьюжн, смогграмотно и качественно свести записанный материал, и добиться нужного саунда. Таким человеком стал известный московский музыкант Евгений Шариков – аранжировщик и композитор с огромным музыкальным портфолио, музыкальный продюсер, который сотрудничает с западными музыкантами, а также является басистом группы «Арсенал» Алексея Козлова, лидером проекта «VisionofSound». Благодаря его советам и предложениям некоторые аранжировки были переделаны, дописаны инструменты и вокал, а что-то вообще было переписано заново. На финальном этапе к Евгению присоединился Андрей Левин (студия «Мосфильм»).
- «Почему вы решили выпустить сразу два сингла в один день?» - такой вопрос Натали часто задают слушатели.
- «Работа над этими двумя песнями была окончена практически одновременно, и я никак не могла решить, какой сингл выпустить первым. Тогда я решила выложить их в сеть в один день – ведь зачем выбирать и ждать, если можешь взять (а в этом случае, наоборот, отдать) сразу всё? В календаре как раз была символичная дата – 02/02/2022, на которую я назначила релиз этих 2 синглов. Теперь вы можете послушать их на всех музыкальных платформах».
В записи песен «Last Days of September» и «Station Groove» принимали участие:
Натали Козлова (вокал), Родион Гоборов (клавишные), Павел Чекмаковский (гитара), Алексей Полубабкин (гитара), Антон Залетаев (флейта), Игорь Балабаев (альт- и тенор-саксофон), Макар Кашицын (альт-саксофон), Андрей Баталеев (альт-саксофон), Герман Аветисов (труба и флюгельгорн), Алексей Заволокин (бас), Константин Кириленко (бас), Александр Иванов (барабаны), Вартан Бабаян (перкуссии), Марина Виноградова (бэк-вокал), Наталья Шитова (бэк-вокал).
Творческая деятельность Натали очень многогранна. Помимо Funk Corporation, она имеет свой джаз-бенд Postmodern Band, созданный ею в соавторстве с подругой и коллегой Мариной Виноградовой – выпускницей Berklee College of Music, певицей, аранжировщиком и педагогом. Основой этого проекта является фееричное женское вокальное трио в стиле Гэтсби, которое в сопровождении джаз-бэнда исполняет джазовые шлягеры и поп-хиты в джазовой обработке.Мадонна, Бейонсе, Бритни Спирс и Бруно Марс в стилизованной раскладке на три голоса обретают необычное звучание и всегда вызывают у публики самые искренние эмоции, неподдельные улыбки, желание петь и танцевать вместе с музыкантами. С этим коллективом Натали и Марина каждый месяц организуют в клубе Алексея Козлова винтажное интерактивное джаз-шоу Postmodern Jazz Party.
Также певица вносит свой вклад в развитие джазового образования в России, ивместе со своей коллегой Мариной Виноградовойраз в два месяцаорганизует мероприятие Vocal Jazz LAB – вокальный концерт их учеников, включающий в себя интерактивные мастер-классы для всех присутствующих слушателей.Также онапостоянно выступает в известных московских джаз-клубах («Клуб Алексея Козлова», «Клуб Игоря Бутмана», «Эссе»,«TheHat» и другие),на сценах фестивалей и крупных площадок - Московского Дворца Молодежи и Государственного Кремлевского Дворца.
Кроме того, Натали Козлова постоянно участвует в популярных телевизионных проектах («Угадай Мелодию», «Сто к одному», «Три аккорда», «THTmusic party»), а также сотрудничает с известными российскими артистами в качестве бэк-вокалистки (Максим Леонидов, Игорь Николаев, Сергей Галанин, и другими)
Натали Козлова: «Моя авторская музыка – это мои чувства и эмоции, которые я сама получаю, а затем транслирую. Это истории, которые я хочу рассказать. Мои источники вдохновения – творчество других исполнителей, путешествия, общение с людьми, события из жизни. Больше всего вдохновляет, конечно, сама музыка, которой я слушаю очень много, а также игра на музыкальных инструментах. Меня вдохновляет сам процесс: я сажусь за фортепиано или рояль, и просто начинаю что-то играть. Слушаю звучание аккордов, резонанс инструмента… И вот уже как будто сам инструмент ведет меня куда-то, и получаются красивые гармонии с мелодией. С бас-гитарой также. Я начинаю слушать, как звучит тело инструмента, и с ходу придумываю риффы. Затем под них подбираю барабанный рисунок. Меня вдохновляет сам процесс.
«Безусловно, мои кумиры – это западные гиганты джаза, фанка, фьюжн и поп-музыки. Я слушаю разных джазовых вокалистов, но больше люблю инструментальную музыку».
«Пожалуй, сейчас мои основные источники вдохновения – это музыка моих любимых исполнителей – Chick Corea, Herbie Hancock, Miles Davis, Michael Brecker, Dave Weckl, Chris Potter, Josh Redman, John Scofield, Kenny Garrett, Pat Metheny, Robert Glasper, Branford Marsalis и многих других.Из вокальной музыки – безусловно, это выдающиеся джазовые вокалисты XX века, а также популярные джаз-фанк исполнители и ансамбли:Jamiroquai, Incognito, Earth,Wind&Fire, Michael Jackson, Bobby McFerrin, Ledisi, Lalah Hathaway, Chaka Khan, Thundercat, Также я постоянно слушаю Contemporary Jazz, музыкантов ECM Records и Blue Note Records. Еще слушаю Jacob Collier, Kirk Franklin, Braxton Cook,Tom Mish, Jordan Rakei, Moonchild».
Натали Козлова буквально живет музыкой – пишет, играет, занимается организацией и продвижением своих проектов, организует концерты своих студентов.
Также она преподает вокальные и инструментальные дисциплины в колледже МГКИ, участвует в музыкальных конкурсах как член жюри, дает частные уроки по вокалу и теоретическим музыкальным дисциплинам, ведет обучающие эфиры на своем YouTube-канале.
«Главное в моём творчестве – это искренность и яркая музыкальная энергетика, – считает певица. – Я очень хочу, чтобы моя музыка была понятной людям, вызывала у них радость и дарила эмоции. Даже если мои песни имеют сложную форму и гармонию, переменные размеры и сложные импровизации, я всегда стараюсь следить за тем, чтобы как-то это сбалансировать. Очень хочется, чтобы моя музыка была близкой и понятной не только музыкантам, с которыми я ее исполняю, но и людям, для которых я ее играю и пишу. Я люблю общаться с публикой во время выступления, вместе петь и танцевать, что тоже влияет на форму и продолжительность композиций. Поэтому у меня есть концертные версии песен с расширенной формой, и студийные версии, которые хорошо подходят под радио-формат».
В планах Натали на ближайший год – выпуск сольного альбома, новые песни в разных стилях (хип-хоп, chill, кантри – почему бы и нет?), выступления на европейских джазовых фестивалях и сотрудничество с радиостанциями. В ноябре – гастроли в Армению на джазовый фестиваль.
Натали считает, что популяризация джаза в России – одна из основных задач современных музыкантов. Чем чаще будет звучать джазовая музыка, чем разнообразнее будут фестивали, чем интереснее в СМИ будут говорить и писать о джазе, тем больше шансов у джазовых исполнителей быть услышанными широкой публикой. Пока же в России джаз можно назвать «музыкой больших городов».
Натали Козлова: «Успешно реализоваться, обрести коммерческий успех и вынести свое творчество за пределы этих самых городов довольно непросто. Тем не менее, благодаря общей тенденции развития джазовой музыки в России – а джаз сейчас часто играет как фоновая музыка в отелях, кафе и ресторанах, парках и общественных местах, открываются новые джаз-клубы и музыкальные площадки, появляются новые молодые и очень перспективные исполнители, организуются международные джазовые фестивали и конкурсы – отечественные джазовые исполнители в ближайшем будущем могут рассчитывать, как минимум, на расширение своей аудитории».
Чтобы реализоваться в России, начинающим джазовым музыкантам,я советую слушать как можно больше американской и европейской джазовой музыки и впитывать в себя как можно больше музыкальной информации. Следить за современными музыкальными тенденциями, слушать новые релизы популярных американских джазовых исполнителей. Еще я советую четко для себя определить, на какую именно аудиторию рассчитано ваше творчество (российскую или зарубежную), и стараться исходить из этого, если вы хотите быть услышанными. Важно, чтобы ваша музыка была искренней и понятной людям, для которых вы ее сочиняете. Слушатели разных стран имеют свои музыкальные вкусы и предпочтения, свою специфику.Конечно же, чтобы добиться успеха у себя в стране, не стоит недооценивать сотрудничество с европейскими и американскими музыкантами, лейблами, радио, выступать на зарубежных фестивалях и принимать участие в международных конкурсах. Благодаря этому можно повысить свой рейтинг, как артиста, и привлечь к своему творчеству внимание российских слушателей. Главное – быть активным и не сидеть на одном месте».
«Также я считаю, что для любого исполнителя очень важно быть активным и всегда стараться быть на виду, постоянно развиваться и выступать, делать что-то новое, пробовать внедрять в свое творчество разные новшества. Никогда не ограничивайте себя в своем музыкальном творчестве, обязательно верьте в свою музыку и свой успех! Помните: для человека с талантом и трудолюбием не существует преград!»
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