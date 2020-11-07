Живопись Лэрри «Пончо» Брауна

В джазовом клубе Keystone Korner в Балтиморе открывается большая выставка работ местного художника Лэрри "Пончо» Брауна. Он окончил колледж искусств Мэрилендского университета и получил общеамериканскую известность благодаря участию в шоу популярного телеведущего Билла Косби. Это был период 1985 – 2000 годов, который называют Золотым веком афро-американского искусства. Этой теме посвящены основные работы Пончо и, разумеется, важное место в них занимает музыка – джаз, соул, ритм-энд-блюз и другие виды музыкального творчества, в которых влияние афро-американцев изначально было очень велико. Работы Пончо были приобретены 3000 галерей по всей стране и более полумиллионом частных коллекционеров.



Как говорит сам мастер, «Мои работы посвящены ДУШЕ, я стремлюсь изображать позитивные моменты в афро-американском образе жизни. Мои творения отражают мои личные ценности и отдают дань уважения постоянным темам единства, семьи и духовности». Ну, а как Пончо отображает музыку, можно судить по публикуемой репродукции.



Леонид АУСКЕРН